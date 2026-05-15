Ante un Fiserv Forum agotado en Milwaukee, Wisconsin, Romeo Santos y Prince Royce iniciaron su esperada gira “Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026”, marcando el comienzo de un recorrido que se perfila histórico y que celebra la evolución de la bachata. En Bogotá el público podrá verlos el 2 de octubre en Vive Claro Distrito Cultural en su único show en Colombia.

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El espectáculo destacó por su impactante escenografía inspirada en Nueva York, con visuales y elementos urbanos que transportaron al público directamente a la ciudad que ha sido clave en la historia de ambos artistas. Sobre el escenario, la química entre ambos artistas fue uno de los puntos más fuertes de la noche, logrando una conexión natural que se reflejó en cada interpretación y que emocionó a los presentes.

El repertorio fue presentado en formato de medleys, combinando grandes éxitos de ambos intérpretes junto a temas de su nuevo y exitoso álbum colaborativo “Better Late Than Never”. Durante la noche se escucharon canciones emblémáticas como La Diabla, Recházame, Celeste, Eres Mía, Te Robáré, Cancioncitas de Amor, Stand By Me, Dardos, Incondicional, Imitadora, La Carretera, Llévame Contigo, La Amé, Necio y El Amor Que Perdimos.

También formaron parte del espectáculo temas como Sensualidad, Ella Quiere Beber, Ven Conmigo, Bebo, La Última Carta, Promise y Corazón Sin Cara, cerrando con un segmento que incluyó Estocolmo, Darte un Beso, Propuesta Indecente y Llévame Contigo.

Esta gira acompaña el gran éxito de su álbum colaborativo “Better Late Than Never”, que ha logrado un impacto global sobresaliente, superando los 412 millones de reproducciones y debutando en el #1 del ranking global de estrenos de álbumes en Spotify, con múltiples canciones posicionadas en el top 10 en Estados Unidos y a nivel mundial.

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El proyecto ha sido reconocido por Billboard y Rolling Stone entre los mejores discos latinos de 2025, mientras que el sencillo “Lokita Por Mí” marcó el 23er #1 en la carrera de Romeo Santos en el Latin Airplay Chart. En mercados clave como España, el álbum debutó con gran fuerza en plataformas digitales y YouTube, consolidando su alcance internacional, respaldado además por certificaciones platino y oro en varios temas.

Por su parte, “Dardos” también ha destacado con más de 117 millones de reproducciones, posiciones destacadas en charts globales, viralidad en TikTok, liderazgo en ventas y radio en países como España y México, reafirmando el éxito sostenido del proyecto y su impacto en la música latina a nivel mundial. Las entradas saldrán a la venta para el público general desde el 22 de mayo en Ticketmaster.co

La preventa exclusiva para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce para tarjetahabientes del Banco Davivienda será válida desde el miércoles 20 de mayo de 2026 a las 9:00 a. m. hasta el viernes 22 de mayo a las 09:59 a. m. o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

Además Juanes recibió un homenaje en los Premios Nuestra Tierra 2026: “A las nuevas generaciones, sigan aprendiendo a tocar los instrumentos”