El miércoles 13 de mayo se estrenó el séptimo y penúltimo capítulo de la quinta temporada de ‘The Boys’, con la que concluye la exitosa serie de Prime Video, y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

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Esta producción está basada en el cómic superventas de ‘The New York Times’ y ha acumulado 12 nominaciones a los Emmy en sus cuatro primeras temporadas, de las que cuatro se tradujeron en premio.

Esta última entrega lleva al límite la colisión entre el sádico Homelander (Antony Starr) y el implacable Billy Butcher (Karl Urban), con un formato de estreno semanal que culminará el 20 de mayo.

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Aunque es una de las series más populares y queridas de Prime Video, la quinta y última temporada ha dejado un sinsabor en los fanáticos, según se lee en redes sociales. Muchos espectadores consideran que la trama de esta entrega tiene un ritmo muy lento que bien podría dejar varios cabos sueltos o cerrar de manera abrupta las historias de los personajes principales sin el debido desarrollo de las mismas.

En X (antes Twitter) se leen comentarios como: “La serie avanza muy lento para solo quedar un solo capítulo para el gran final. Por otro lado, la muerte de Frenchie (fue) decepcionante... para ser muerte por Uranio debió aparentar más quemaduras o heridas".

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Otra de las publicaciones que ha tenido más reacciones en la red social dice: “La decadencia de The Boys es terrible. 7 episodios y solo ha pasado 1/2 cosas importantes en la temporada final. La trama sigue dando vueltas y vueltas desde la S4 y ahora queda 1 episodio y todo sigue exactamente igual”.

Algunos no pierden completamente la fe en la serie y esperan que el capítulo final, que se estrenará el próximo 20 de mayo, tenga una larga duración, tipo película, para desenredar todos los conflictos de la trama que faltan por resolverse.

Sin embargo, no todos los cuestionamientos que los fanáticos le están haciendo a Eric Kripke, creador y guionista principal de ‘The Boys’, tienen que ver con el argumento de la quinta temporada. Las críticas hacia los últimos capítulos también han estado relacionadas con la mención de Colombia.

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En una de las escenas del sexto episodio hay un diálogo entre dos personajes en el que se relaciona al país sudamericano con la cocaína, recurriendo el guion a un estereotipo que no cae bien en la sociedad colombiana.

En la escena, un superhéroe que tiene el poder de ser veloz le cuenta a otro personaje que corrió hasta la ciudad de Bogotá para traerle la mejor cocaína a Soldierboy.

Dicho comentario ha generado rechazo en redes sociales por parte de los fanáticos colombianos de la serie, quienes han lanzados las siguientes críticas:

“Qué referencia tan desagradable la de The Boys sobre Colombia en el capítulo de hoy”.

qué referencia tan desagradable la de The Boys sobre Colombia en el capítulo de hoy☠️ — 🐈‍⬛ (@calezcg) May 13, 2026

“Quiero saber cual es el problema que tiene el guionista de The Boys con Colombia”.

Quiero saber cual es el problema que tiene el guionista de The Boys con Colombia pic.twitter.com/XmbzU4ji5n — Alejandro (@diegoalejocm) May 14, 2026

“Ya van dos veces que mencionan a Bogotá en la nueva temporada de The Boys y ambas han estado relacionadas con el consumo de cocaina. I’m afraid we are never beating the narcoestado elagations :(”.