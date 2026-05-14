La adaptación de una saga literaria tan popular como ‘Off Campus’ no fue un proceso simple para Louisa Levy. La escritora y showrunner tenía claro que el gran reto era trasladar a la pantalla la conexión emocional que los lectores encuentran en los libros de Elle Kennedy, especialmente porque buena parte de la historia ocurre dentro de la mente de los protagonistas.

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“En los libros tienes la posibilidad de estar dentro de la cabeza de los personajes. Tienes el monólogo interno, especialmente porque alternamos entre el punto de vista de Garrett y el de Hannah”, explicó Levy en conversación con EL HERALDO sobre la serie que ya estrenó sus 8 episodios en Prime Video.

Por eso, una de las primeras decisiones creativas fue modificar a Justin, el interés amoroso inicial de Hannah. En la serie, el personaje dejó de ser un deportista para convertirse en músico. Según Levy, el cambio ayudó a desarrollar mejor el crecimiento personal de Hannah.

“En el libro, Hannah ya es una cantante y compositora completamente realizada. En nuestra serie ella tiene un camino para llegar ahí”, comentó. “Al convertir a Justin en artista pudimos permanecer más tiempo dentro de ese mundo musical y mostrar que parte de la atracción de Hannah hacia él tiene que ver con la confianza que él proyecta sobre el escenario”.

La creadora también reconoció que varias escenas del libro no sobrevivieron a la adaptación televisiva. Una de las transformaciones más importantes estuvo relacionada con la ruptura entre Hannah y Garrett.

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Liane Hentscher/Liane Hentscher/Prime Garrett Graham (Belmont Cameli) and Hannah Wells (Ella Bright) in OFF CAMPUS Photo Credit: Liane Hentscher / Prime © Amazon Content Services LLC

En la novela original, el conflicto ocurre por la presión económica que ejerce el padre de Garrett sobre la relación. Sin embargo, Levy consideró que esa situación ya no encajaba del todo con el contexto actual de los atletas universitarios en Estados Unidos.

“Ese libro fue publicado hace 11 años, antes de las nuevas leyes para atletas de la NCAA, que ahora pueden ganar dinero con su imagen y su nombre”, explicó. “Garrett hoy no tendría la misma dependencia financiera de su padre”.

Por esa razón, la serie decidió cambiar el enfoque de la separación. “Sentíamos que Garrett terminando con Hannah conectaba mucho más con su miedo más profundo: convertirse algún día en su padre”, señaló. Levy añadió que la modificación fue discutida con Elle Kennedy, quien estuvo de acuerdo con la nueva dirección de la historia.

Un discurso más actual

Otro de los puntos que más interesó al equipo creativo fue la representación masculina dentro de la serie. Para Levy, uno de los mayores valores de los libros siempre estuvo en la manera en que los personajes masculinos expresan sus emociones.

“Los hombres de estas historias están muy abiertos a hablar de sus sentimientos”, afirmó. “Queríamos reflejar un discurso mucho más de 2026. Son personajes imperfectos y desordenados, pero queríamos mostrar ejemplos de masculinidades no tóxicas y amistades masculinas saludables”.

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Ese mismo cuidado estuvo presente en las escenas íntimas de la producción. Levy aseguró que el objetivo nunca fue incluir momentos sexuales gratuitos, sino secuencias que ayudaran a desarrollar emocionalmente a los personajes.

“Queríamos asegurarnos de que todas las escenas más sensuales estuvieran impulsadas por la historia y por los personajes, nunca que fueran gratuitas”, sostuvo.

Vivien Killilea/Vivien Killilea/Getty Images for Prime Video Louisa Levy, creadora de la serie durante la presentación de la serie en Los Ángeles.

La showrunner también destacó el trabajo de la coordinadora de intimidad Kathy Cadler, quien acompañó a actores, directores y producción durante el rodaje de esas escenas para garantizar seguridad y comodidad en el set.

“Era muy importante que los actores se sintieran seguros. Todos debían sentirse cómodos y confiados antes de grabar una sola toma”, explicó.

Al hablar sobre el resultado final de la serie, Levy aseguró sentirse orgullosa del trabajo colectivo detrás de la producción de ‘Off Campus’.

“Esto no habría sido posible sin cada una de las personas involucradas, desde los guionistas hasta el elenco, el equipo de edición y los supervisores musicales”, expresó. “Por eso vine a la televisión en primer lugar: para trabajar con una comunidad de personas”.

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