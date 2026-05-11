La cuarta temporada de ‘From’ ya empezó a mostrar un panorama más sombrío para los habitantes del misterioso pueblo atrapado entre criaturas y pesadillas. Y para Elizabeth Saunders, quien interpreta a Donna, esa oscuridad también empieza a reflejarse con fuerza en el interior de los personajes.

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En conversación con EL HERALDO, la actriz británica aseguró que esta nueva entrega profundiza en la idea de que “el conocimiento tiene un precio”, una frase que ha marcado la promoción de la temporada y que, según ella, afecta directamente la estabilidad emocional de Donna.

“Creo que Donna ya se está dando cuenta, sin siquiera percatarse de que el conocimiento tiene un precio. Creo que, de todos modos, está empezando a influir en ella, de forma subconsciente”, explicó Saunders.

Para la actriz, el peligro no solo viene de las criaturas del bosque, sino también de la obsesión de los personajes por encontrar respuestas. “Es una amenaza astuta, y como siempre buscamos respuestas, siempre buscamos conocimiento. Entonces, ¿cuándo está mal? ¿Cuándo se ha cruzado la línea?”, comentó.

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Donna, uno de los personajes más sólidos y protectores de la serie, también comenzará a mostrar nuevas grietas emocionales. Saunders confesó que durante esta temporada descubrió aspectos de su personaje que antes no había explorado.

“Creo que hay en ella una tristeza y una soledad que había subestimado y que empiezan a manifestarse. Y cómo el miedo la atormenta internamente sin que ella sea consciente de ello”, señaló.

Chris Reardon/Cortesía Universal+

Atraída por la oscuridad

La actriz reconoció además que disfruta especialmente del tono oscuro que ha tomado la historia tras los eventos del final de la tercera temporada. “A mí siempre me ha gustado. Me atraen las historias oscuras y, a la vez, soy muy divertida y oscura. Eso es lo que me gusta. Así que siempre me alegra adentrarme en ese lado oscuro”, afirmó entre risas.

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Aunque evitó revelar detalles importantes de la trama, Saunders adelantó que sí enfrentó una escena particularmente difícil durante el rodaje de esta nueva entrega. Cuando se le preguntó cuál había sido, respondió con cautela: “No puedo decirlo. Todavía no ha sucedido”.

Más allá del horror y la tensión, la actriz considera que el verdadero gancho de la serie está en la humanidad de sus personajes. Para ella, los espectadores logran verse reflejados en los conflictos emocionales que atraviesan los habitantes del pueblo.

“Creo que los personajes están dibujados de tal manera que reflejan algo que muchos vemos en nosotros mismos, en nuestra familia y en nuestros amigos. Creo que son muy fáciles de identificar”, explicó.

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Saunders también destacó que la serie conecta porque toca un miedo muy humano: la necesidad de sentirse seguro en un mundo incierto. “Queremos vivir una vida segura, en un planeta seguro, en un mundo seguro, pero no lo estamos. Somos seres muy, muy frágiles”, dijo.

Ambigüedad moral

Otro de los elementos que más disfruta de la producción es la ambigüedad moral con la que juega constantemente la historia. “A veces somos conscientes de ello, y otras veces actuamos sin darnos cuenta de que nos hemos adentrado en un terreno moralmente cuestionable. Así que creo que es genial, y creo que refleja muy bien nuestro mundo”, aseguró.

Al hablar de las sensaciones que le deja ver el resultado de esta cuarta temporada, Saunders resumió la experiencia con varias emociones mezcladas. “Es como el entrelazamiento, la complejidad, la tensión, la confusión y, creo, cada vez más, la angustia y la esperanza”.

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La nueva temporada de ‘From’ se emite en Latinoamérica a través de Universal+ y promete llevar a sus personajes a un punto límite donde las respuestas podrían resultar tan peligrosas como las criaturas que acechan en la oscuridad.