En el marco de la visita de la Comisión Portuaria Nacional de Guatemala al país, la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) firma una carta de intención con la autoridad designada para explorar nuevos canales, mecanismos y modalidades de colaboración conjunta para la logística y el comercio exterior.

La firma, estuvo a cargo de Leonel Molina Cabrera, Director General de la Autoridad Designada - CPN de Guatemala, y Lucas Ariza Buitrago, director de Asoportuaria, quienes destacaron la importancia de fortalecer la articulación regional e impulsar la competitividad portuaria en ambos países, en un momento clave para América Latina.

Al respecto, Ariza afirmó que este acuerdo “refuerza la visión de una comunidad portuaria más integrada, capaz de compartir conocimiento y construir soluciones conjuntas para los desafíos actuales del sector”.

Por su parte, Leonel Molina Cabrera destacó que la cooperación con Asoportuaria “abre nuevas oportunidades para el fortalecimiento institucional y la modernización de los sistemas portuarios, en beneficio del desarrollo económico de la región”.

De esta manera, ambos resaltaron que la alianza permitirá avanzar en temas como el intercambio de experiencias en gobernanza y legislación portuaria, regulación y sostenibilidad, identificación de oportunidades de cooperación técnica y capacitación, promoción de estándares en operación, seguridad y eficiencia logística, así como la articulación de proyectos que fortalezcan la competitividad portuaria en Guatemala.

Cabe resaltar que el encuentro, a los que se sumaron la Gerencia y el equipo directivo de la Empresa Portuaria Quetzal y el Viceministerio de Transporte de dicho país, incluyó un recorrido por varias terminales en la ciudad, así como conversaciones acerca de cómo Colombia ha venido avanzando en materia portuaria en los últimos 35 años y en particular, cómo Barranquilla ha superado en años recientes, su historia permanente de restricciones y limitaciones en su navegabilidad.