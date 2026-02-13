La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) manifestó su desacuerdo ante las recientes declaraciones del Gobierno Nacional, sobre la intención de restringir o suspender las exportaciones de carne bovina, con el fin de controlar los precios de la canasta básica.

En ese sentido, consideraron que esta medida resulta contraproducente para un sector que se viene consolidado como un motor de éxito y diversificación de la canasta exportadora colombiana en los últimos años.

“Es fundamental mantener una continuidad en la política de comercio exterior. Tras el logro alcanzado en 2024 con la apertura del mercado chino, fruto de un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y el sector productivo, el país debe enfocarse en consolidar estos canales comerciales. Brindar certidumbre a los mercados internacionales es clave para asegurar que los esfuerzos de admisibilidad sanitaria se traduzcan en un desarrollo sostenible para el campo colombiano”, dijo Javier Díaz, presidente de Analdex.

Destacaron que las exportaciones de carne bovina tuvieron un gran 2025, al vender US$148,5 millones, un incremento de 39,4% frente a 2024, de acuerdo con cifras oficiales con análisis de Analdex.

Desde una perspectiva regional, el gremio sostuvo que la producción con vocación exportadora tiene su epicentro en el departamento de Córdoba, que concentra el 63,7% del valor total de las ventas externas, generando ingresos por más de 94,6 millones de dólares en 2025.

“Esta cifra cobra una relevancia crítica dada la emergencia climática que atraviesa el departamento por las fuertes lluvias. Suspender las exportaciones en este momento no solo afectaría los indicadores macroeconómicos, sino que privaría de liquidez a una región que necesita recursos urgentes”, dijo Díaz.

A Córdoba le sigue Santander, con una participación del 33,6% (USD 49,9 millones en 2025). Estos dos departamentos representan el 97,3% del total exportado por el país, lo que demuestra que cualquier medida restrictiva es, en la práctica, un golpe directo a la economía para estas dos regiones. En un escalón mucho menor se encuentra Antioquia (1,4%), Atlántico (0,8%) y La Guajira (0,2%), que, aunque tienen participaciones incipientes, representan los esfuerzos de diversificación regional que el país ha buscado promover.

En cuanto a los destinos internacionales, el panorama muestra un mercado estratégico como China, destino que se ha consolidado como el líder, al absorber el 61,6% del volumen total con 18.769,2 toneladas. Haber logrado la admisibilidad en este mercado fue un hito para la diplomacia comercial colombiana; un cierre de exportaciones pondría en riesgo la credibilidad del país como proveedor estable ante el gigante asiático.

La relevancia de otros mercados como Rusia y Argelia, que representan el 11,8% y 11,3% de las toneladas exportadas respectivamente, subraya la capacidad de la industria nacional para cumplir con estándares internacionales diversos. Finalmente, destinos como Chile (5,2%) y El Salvador (4,2%) completan el grupo de los cinco principales compradores.

“Suspender los despachos hacia estos países no solo detendría el flujo de divisas, sino que abriría la puerta para que competidores internacionales ocupen los espacios que tanto esfuerzo le ha costado ganar a la carne colombiana en las góndolas del mundo”, expresó el dirigente gremial.

Añadió: “Desde Analdex, consideramos que el enfoque debe centrarse en la complementariedad de los mercados. Es fundamental precisar que el volumen de carne destinado a la exportación representa una fracción mínima de la producción nacional total, lo que significa que el flujo hacia el exterior no compromete la seguridad alimentaria ni el abastecimiento local. Suspender las exportaciones no garantiza una reducción en los precios al consumidor, pero sí pone en riesgo la viabilidad económica de miles de familias que dependen de esta cadena”.