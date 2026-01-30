Los principales gremios empresariales del país se pronunciaron tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional, así como las medidas que se derivan de este. Amcham Colombia, la Andi y Analdex coincidieron en resaltar el alcance de la determinación del alto tribunal y su impacto en la economía.

Desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), su presidenta, María Claudia Lacouture, destacó la actuación de la Corte y señaló que la suspensión evita que se materialice un recaudo elevado antes de que exista un pronunciamiento definitivo.

“Acierta la Corte Constitucional al suspender la vigencia de la emergencia económica mientras se pronuncia de fondo y evitar así el interés de recaudar cuantiosos impuestos antes de conocerse su decisión final. Reconocemos el rigor e independencia de la Corte. Desde AmCham Colombia reiteramos que los hechos invocados son estructurales y previsibles y exigen soluciones permanentes, no medidas extraordinarias”, expresó.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó la decisión como importante, al tratarse de una medida preventiva para evitar afectaciones de gran escala en distintos sectores económicos.

En ese sentido, sostuvo que “no se puede decretar una emergencia económica por razones que ya se conocían, por hechos que no eran sobrevinientes y mucho menos porque el Congreso de la República no hubiera aprobado un proyecto de ley tributaria o un, o una ley de financiamiento presentada por el Gobierno nacional”.

Mac Master agregó que el pronunciamiento del alto tribunal cobra relevancia constitucional, al advertir que, de no haberse suspendido el decreto, “se hubiera podido producir un efecto irreparable sobre una gran cantidad de agentes económicos, incluyendo ciudadanos, muchos ciudadanos, incluyendo empresas, incluyendo departamentos, incluyendo municipios, que estaban siendo afectados por algunas de las decisiones tomadas con base en la emergencia económica”.

Por su parte, el presidente de Analdex, Javier Díaz, también respaldó la decisión de la Corte y cuestionó los fundamentos del decreto. Aseguró que no se sustentaba en hechos sobrevinientes que justificaran la declaratoria de emergencia económica.

“Creo que la decisión de la Corte lo que busca es evitar que se causen daños a la economía nacional mientras se efectúan los análisis y estudios y se toma una decisión de fondo”, expresó.

Finalmente, es importante recordar que, desde la expedición del decreto de emergencia económica el pasado 29 de diciembre de 2025 y hasta el 22 de enero de 2026, el Gobierno nacional logró un recaudo aproximado de $814.000 millones.

