El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica.

Leer también: Respaldo de sectores políticos a decisión de la Corte de suspender la emergencia económica de Petro

“Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia”, advirtió el jefe de Estado en su publicación.

Agregó: “Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo. En el fondo, la sociedad colombiana decidirá quién pagó los efectos de la tasa de interés del Banco de la República y de la especulación de frack del país, solo basta esperar”.

Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo.… https://t.co/svXZqEEa9J — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 30, 2026

Hay que recordar que con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la sala plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Petro.

Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.

El ministro Armando Benedetti tuvo una reacción parecida a la del presidente Petro. En su cuenta de X publicó un video en contra de la decisión de la Corte.

Importante: “La Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos”: Armando Benedetti tras suspensión de la emergencia económica

“La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”.

Añadió: “Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen entre 3000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que que esto haya pasado".