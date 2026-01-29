El Gobierno nacional reaccionó a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica. Armando Benedetti, ministro de Interior, se pronunció al respecto por medio de un video en su cuenta de X.

“No hay derecho. Al suspender provisionalmente la Emergencia Económica se está protegiendo a los megarricos”, se lee en el mensaje publicado por Benedetti.

En el video, el ministro de Interior señaló: “La emergencia económica se da no solo porque hay un déficit fiscal, o sea, hay más egresos que ingresos, sino también porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda y la deuda se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social”.

Agregó: “Luego aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica, o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que más tienen entre 3000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho que que esto haya pasado".

Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la sala plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.