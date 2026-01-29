Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la sala plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.

El ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, le dijo a EL HERALDO que la emergencia de Petro “está herida de un problema supremamente grave constitucionalmente hablando, a saber: que ninguna de las causales invocadas cumple con el requisito indispensable que exige la Constitución de que estos estados de excepción constitucional solo se pueden dictar cuando surgen hechos inesperados, de inmensa gravedad, y no hechos antiguos como los que ha invocado el Gobierno. (…) La tacha principal es esa: que se haya decretado una emergencia económica que no esté apoyada en hechos emergentes, inesperados o nuevos”.

Por eso, agrega el abogado y economista, el estudio que está haciendo la Corte es de suprema importancia en este momento, ya que será además el alto tribunal el que habrá de decidir el incidente de la recusación que la Presidencia ha solicitado contra el magistrado Ibáñez: “Pero la jurisprudencia de esta corporación es que no hay motivos de recusación cuando las manifestaciones públicas se hacen con motivos, con propósitos pedagógicos”.

Y en lo que tiene que ver con la prórroga, comenta Restrepo, “pues es probable que se vaya a hacer una prórroga por otros 30 días, y se dice que el decreto está en preparación”.

noticia en desarrollo...