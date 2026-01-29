La Corte Constitucional suspendió este jueves provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, mientras se profiere una decisión de fondo sobre el estado de excepción invocado por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, quien señaló que “se respeta la voluntad del Congreso y el bolsillo de los colombianos. Y se ataja el autoritarismo de Petro y Cepeda”.

A su vez, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, citante del debate de control político extraordinario contra la emergencia, puso de presente: “En nuestro debate de control político logramos demostrar que no estaban las condiciones dadas para generar más impuestos a los colombianos, que lo que requiere el país es un mejor gasto público, un mejor gobierno y que se respeten los principios constitucionales”.

La precandidata presidencial del uribismo, Paloma Valencia, saludó que “la Corte Constitucional acogió mi solicitud y suspendió la emergencia económica. El gobierno Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso e imponer impuestos por Decreto. No había un hecho grave e imprevisto que justificara esta emergencia. La crisis fiscal es un problema estructural y la creó el Gobierno Petro con su pésima administración”.

Entre tanto, el también precandidato presidencial y director del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, destacó que “el Partido Conservador celebra la decisión de la Corte de suspender la emergencia que le metía la mano en el bolsillo a los colombianos, propiciaba el contrabando y golpeaba las finanzas de los entes territoriales”.

De igual modo, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, agradeció “a la Corte Constitucional por tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos. Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del abuso de este gobierno corrupto. Ahora a ganar la elecciones”.

De otro lado, el representante petrista Heráclito Landínez la calificó como “una decisión que afecta la inversión pública social en Colombia”.

A su turno, el exsenador y precandidato presidencial Juan Manuel Galán expresó: “La Corte se pronunció: en Colombia no gobiernan los decretazos. La institucionalidad habló. La Corte Constitucional tumbó la emergencia económica de @petrogustavo porque no cumplía los requisitos constitucionales. Un estado de excepción no es un atajo para tapar errores fiscales ni para evadir al Congreso”.

Y la senadora opositora María Fernanda Cabal celebró la “excelente noticia. La Corte Constitucional suspendió el Estado de Emergencia Económica decretado arbitrariamente por Petro para seguir exprimiendo a los colombianos. Ese abuso debe caerse definitivamente. Petro no está por encima de la Constitución ni de la Ley”.