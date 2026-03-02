La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano le pidieron a los gobiernos de sus respectivos países que se sienten a dialogar con el propósito de minimizar la guerra arancelaria entre ambas naciones que sigue escalando.

En una rueda de prensa conjunta, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, manifestó que Bogotá y Quito se deben sentar “a solucionar sus diferencias y para que la moneda de cambio entre sus diferencias no sea el bienestar de los consumidores, de los trabajadores y del sector productivo”.

Mac Master expuso que el comercio entre los dos países alcanza aproximadamente los $3.000 millones de dólares y por tanto resulta importante restablecer las relaciones comerciales. “Los gobiernos deben ser conscientes de que estamos jugando con mucha historia y con la prosperidad de familias y de trabajadores que se han preparado para ganar su espacio en el mercado”.

En esa misma línea se pronunció María-Paz Jervis, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) de Ecuador. Celebró la preocupación del presidente Daniel Noboa de reforzar la seguridad en la frontera –la razón detrás del aumento de los aranceles-, pero puntualizó que “la tasa de seguridad no es la vía más adecuada”.

“Por cada dólar de recaudación se pierden $6 de importaciones formales. Esta tasa lo que va a generar es un desvío del comercio y Colombia nos va a vender menos formalmente, y no se alcanzará ese objetivo de recaudación precisamente para proveernos seguridad”, explicó.

Jervis destacó que quien se ve diezmado con los aranceles es el PIB pues “exportaciones e importaciones tiene un efecto al menos en un punto”. “Más allá de cada producto que se deje de exportar tenemos toda una cadena productiva detrás donde se va a afectar la mano de obra agrícola rural, por ejemplo, la cadena logística de transporte, y por eso el efecto es tan grande”.

A eso le sumó el impacto en el empleo, que según cifró, afecta a 200.000 personas de 2.000 empresas. “Por esa razón nos sumamos también al llamado de diálogo”.

Este pronunciamiento conjunto se produce luego que el Gobierno de Noboa anunciara que aumento los aranceles del 30 al 50 %. De ese mismo modo, el Ejecutivo colombiano respondió con la publicación de un borrador de decreto que hace lo propio con las importaciones ecuatorianas.