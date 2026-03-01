La familia de Kevin Acosta anunció, por medio de su abogado Manuel Villanueva, que denunciará penalmente al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y al gerente de la Nueva EPS, el agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, por considerar que la muerte del niño fue consecuencia de una negligencia en la atención médica.

Hay que recordar que el niño, de siete años de edad, murió el viernes 13 de febrero de 2026, en Pitalito, Huila, tras haber sufrido un accidente en bicicleta. El menor sufría de hemofilia y la familia aseguró que tenía meses sin recibir los medicamentos.

El abogado aseguró que las denuncias pueden fundamentarse en que la causa del fallecimiento fue un incumplimiento grave por parte de la entidad prestadora de salud, la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno nacional.

“Es un tema de negligencia de la Nueva EPS, consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia”, afirmó Villanueva a Semana.

Añadió: “El niño se accidentó el 9 de febrero a las 6:00 p. m. en Palestina, Huila. En Pitalito le hicieron una atención más compleja, pero no con la capacidad que se debía tener para atender al menor. La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer”.

El abogado aseguró que la Nueva EPS “sabía cuál era la condición médica del niño. Le suministraba un medicamento desde que nació, una obligación. El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó el niño accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto. Como no tenía el medicamento, el tema de la coagulación fue terrible”.

Por todo esto, Villanueva indicó en el medio nacional que denunciarán penalmente “a quien haya intervenido en esa cadena de falta de responsabilidad, porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos”.

Y finalizó: “La Fiscalía hará la calificación. Puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio agravado. Como consecuencia de la omisión, el niño hoy está muerto”.