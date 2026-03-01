Cualquier ciudadano en Colombia puede estar vinculado a un proceso judicial sin tener pleno conocimiento de ello.

Demandas civiles, procesos laborales, investigaciones penales o actuaciones administrativas hacen parte del sistema judicial y pueden consultarse de manera pública y digital.

Contar con esta información a tiempo permite evitar sanciones, inasistencias a audiencias o complicaciones legales mayores.

¿Qué tipos de procesos se pueden consultar?

El sistema judicial colombiano está dividido en varias jurisdicciones. Entre las más comunes se encuentran: Civil, penal, laboral, familia, contencioso-administrativa y disciplinaria y fiscal.

Cada una atiende conflictos o investigaciones de distinta naturaleza, desde demandas económicas hasta responsabilidades penales o administrativas.

La Rama Judicial de Colombia dispone de una plataforma virtual de consulta pública donde cualquier persona puede verificar si figura en un expediente.

Este servicio está disponible las 24 horas y permite hacer búsquedas por nombre, número de identificación o número de radicado del proceso.

Paso a paso para revisar si tiene un proceso activo

Ingrese al portal oficial de consultas de la Rama Judicial.

Seleccione el tipo de búsqueda (por nombre o número de cédula).

Complete los datos solicitados.

Revise los resultados asociados a su información.

Si aparece vinculado a un proceso, el sistema mostrará el despacho judicial, el estado actual y las actuaciones más recientes.

¿Por qué es importante saber si tiene un proceso judicial?

Consultar periódicamente su estado judicial puede ayudarle a evitar embargos o sanciones por inasistencia, estar informado sobre citaciones o audiencias y confirmar antecedentes antes de cerrar negocios.

Asimismo, proteger su seguridad jurídica. Si encuentra un proceso en su contra y desconoce su origen, lo más recomendable es acudir a un abogado o solicitar orientación en el despacho correspondiente.