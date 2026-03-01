El Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer este domingo que el próximo 8 de marzo, día de las elecciones legislativas y de las consultas interpartidistas, llevarán a cabo un cese al fuego unilateral que se extenderá por tres días.

Lea también: Violencia urbana, una amenaza frontal para el desarrollo de la jornada electoral en el Atlántico

“El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo”, informaron a través de un comunicado.

Asimismo, se defendieron asegurando “que no es política del ELN amenazar ni atentar contra candidatos”.

En esa misma línea se dirigieron a sus militantes: “La Dirección Nacional del ELN orienta a toda su fuerza combatiente a no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado”.

Lea también: “El fraude real está en la compra de votos, en la coacción por violencia, no en la Registraduría”: Hernán Penagos

Según la guerrilla, el cese al fuego iniciará sobre las 12:00 a.m. del sábado 7 de marzo y finalizará a las 12:00 a.m. del martes 10 marzo.

14 militares heridos deja ataque de drones del ELN en el sur de Bolívar

Un total de 14 soldados heridos dejó un ataque perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) al sur del departamento de Bolívar cuando los militares, adscritos a la Brigada 19, adelantaban operaciones ofensivas este sábado 28 de febrero.

“Como respuesta a este esfuerzo operacional, en una cobarde acción terrorista, la base militar de San Lucas, ubicada en la zona rural del municipio de Montecristo, fue atacada hoy (28 de febrero) por el grupo armado organizado ELN mediante el empleo de drones con explosivos”, infirmó la Primera División del Ejército.

Lea también: Las nuevas estrategias para mover la compra de votos en el departamento

En ese sentido, aseguraron que pese a los ataques las acciones militares se mantienen y se adelanta la “evacuación de nuestro personal herido hacia centros asistenciales” bajo “todos los protocolos de seguridad”, según dijo el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Hugo Alejandro López Barreto.

“La ofensiva contra estas estructuras armadas continuará en la zona de forma sostenida, con el firme propósito de recuperar el control total del territorio y neutralizar el accionar delictivo de los gruposarmados ilegales”, añadieron.

Y agregaron que la premisa del Ejército “es, y será siempre, proteger la vida de todos los colombianos”.