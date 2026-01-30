Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la Sala Plena de la Corte Constitucional respaldó este jueves la ponencia del magistrado Carlos Camargo, en la que se proponía suspender el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Tras esta decisión, el decreto no continuará vigente mientras la Corte adopta una determinación de fondo sobre su constitucionalidad.

La medida generó reacciones inmediatas en el ámbito político, especialmente entre algunos precandidatos presidenciales.

La senadora y candidata Paloma Valencia celebró la decisión y afirmó que “estamos felices porque la Corte Constitucional acaba de aceptar la suspensión provisional que pedimos de la emergencia económica”.

Valencia agregó que el presidente Gustavo Petro “ilegalmente había decidido que la reforma tributaria (más impuestos para los colombianos) y que le negó el Congreso, la iba a sacar por decreto”.

La Corte Constitucional acogió mi solicitud e impidió que el gobierno le volviera a meter la mano al bolsillo de los colombianos. Petro pretendía imponer más impuestos por decreto, pasando por encima del Congreso.

Por su parte, la periodista y precandidata Vicky Dávila también reaccionó le dió las gracias a la Corte Constitucional por “tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos”.

Gracias a la Corte Constitucional por tumbar la emergencia económica con la que Petro buscaba comprar las elecciones por 11 billones de pesos.



Es la primera vez que se aplica esta medida cautelar. Los magistrados protegieron la Constitución y protegieron a los colombianos del…

De igual forma, el abogado Abelardo De la Espriella celebró la decisión del alto tribunal y afirmó que “¡nadie está por encima de la Ley!“.

De la Espriella, sostuvo además que no permitirá que el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda “sigan usando los recursos públicos para financiar sus intereses electorales”, y aseguró que con esta decisión “¡se termina el tiempo de mentiras, derroche y abusos!”.

¡Nadie está por encima de la Ley! Celebro que la Corte Constitucional suspenda el decreto de emergencia económica, sobre el cual interpuse acción judicial el pasado mes de diciembre, por su evidente ilegalidad.



No permitiremos que Gustavo Petro e Iván Cepeda sigan usando los…

Asimismo, el precandidato Juan Manuel Galán afirmó que con esta decisión la Corte Constitucional dejó claro que “en Colombia no gobiernan los decretazos”.

Y advirtió que un estado de excepción “no es un atajo para evadir al Congreso”.