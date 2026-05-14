Por medio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (Cioh) y el Servicio Meteorológico Marino Nacional, la Dirección General Marítima (Dimar) se pronunció frente a las altas temperaturas que se están presentando en el Caribe colombiano.

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“Actualmente estamos pasando por un período de tiempo seco que limita la formación de lluvias y aumenta considerablemente la sensación térmica. Desde la dirección general marítima y a través del CH Caribe, invitamos a mantenerse informados a través de los reportes meteomarinos de la autoridad marítima colombiana”, notificó el Teniente de Navío Miguel Fernández, responsable de Oceanografía y Meteorología Operacional del CIOH Caribe.

La entidad afirmó que esta fase persistente de tiempo seco corresponde a diversos factores atmosféricos que limitan significativamente la formación de precipitaciones en la región.

Entre las condiciones predominantes se destaca una marcada disminución del vapor de agua en la atmósfera lo que dificulta la formación de nubes asociadas a lluvias y tormentas.

Sumado a esto, las autoridades ambientales han logrado identificar la presencia de una masa de aire cálida y seca que actúa como un “tapón térmico” inhibiendo el desarrollo de la nubosidad.

Otro factor es el fortalecimiento del sistema de altas presiones sobre el Atlántico Norte, lo que ha intensificado los vientos alisios, favoreciendo el descenso de aire seco y manteniendo cielos mayormente despejados.

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Como consecuencia de estas condiciones meteorológicas, la Dimar prevé un incremento significativo en la sensación térmica durante los próximos días, especialmente en zonas costeras y urbanas del litoral Caribe.

La sensación térmica estimada por zonas del Caribe colombiano:

• Puerto Bolívar: entre 25° C y 37 °C

• Riohacha: entre 25 °C y 40 °C

• Santa Marta: entre 26 °C y 34 °C

• Barranquilla: entre 26 °C y 38 °C

• Cartagena: entre 27 °C y 37 °C

• Coveñas: entre 25 °C y 41 °C

• Golfo de Urabá y Darién: entre 24 °C y 39 °C

• Isla de San Andrés: entre 30 °C y 32 °C

• Isla de Providencia: entre 30 °C y 32 °C

La Autoridad Marítima Colombiana recomienda a la ciudadanía atender las recomendaciones emitidas por las autoridades locales y organismos de gestión del riesgo, así como consultar los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).