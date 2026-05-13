Soledad continúa apuntándole al fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. Este miércoles, se conoció que la aprobación y sanción del Acuerdo No. 000363 del 6 de mayo de 2026, el cual autoriza a la alcaldesa Alcira Sandoval Ibáñez para realizar la cesión gratuita de un bien fiscal a la Policía Nacional, destinado a la construcción del futuro Comando Metropolitano de Soledad y Malambo.

Le puede interesar: Renovación de la plaza del Pescado ya se encuentra en marcha en el mercado de Barranquilla: Alcalde Char

La iniciativa, aprobada por el Concejo Municipal, contempla la transferencia de una fracción de 1.76 hectáreas del predio denominado “Cesión Externa 2”, ubicado en el sector Ciudad del Puerto, inmueble que hace parte de las áreas de cesión urbanística entregadas al municipio.

La Alcaldía indicó que, con esta decisión, se busca consolidar un proyecto estratégico para el fortalecimiento institucional de la fuerza pública, que permitirá ampliar la capacidad operativa, mejorar los tiempos de respuesta y optimizar las acciones de prevención y control en los municipios de Soledad y Malambo.

Asimismo, el acuerdo faculta a la mandataria municipal para adelantar los actos administrativos y jurídicos necesarios para formalizar la transferencia del predio a la Policía Nacional, conforme a las disposiciones legales vigentes.

Además: Atlántico no registra ningún caso de mortalidad por desnutrición infantil en lo que va del 2026

Finalmente, la Administración de Soledad reiteró que este proyecto representa un paso importante en la construcción de un territorio más seguro, con mayores herramientas para garantizar la tranquilidad, la convivencia y el bienestar de los ciudadanos.