El Zoológico de Barranquilla volverá a convertirse este año en escenario de una particular jornada electoral. Las llamadas zooelecciones reunirán a estudiantes de diferentes instituciones educativas para elegir, de manera simbólica, al próximo “presidente” del zoológico para el periodo 2026-2030, en una actividad que busca acercar a los niños a los procesos democráticos y al cuidado de la fauna

La iniciativa permitirá que los menores vivan una experiencia similar a unas elecciones reales, con campañas, equipos de trabajo, voceros y hasta un grupo de veedores encargado de garantizar la transparencia del proceso.

“Con el fin de que los niños tengan oportunidad de elegir, ya sea un presidente o un alcalde, así como lo hacen los adultos, y que además aprendan cómo es todo ese proceso para poder elegir al presidente o al alcalde”, explicó Camila Martins, Directora de experiencias de aprendizaje del Zoológico de Barranquilla al presentar esta nueva edición.

Uno de los principales cambios de este año será precisamente la figura de los veedores, quienes tendrán la responsabilidad de acompañar y supervisar el proceso electoral infantil.

Johnny Olivares

Los candidatos representan distintas especies animales. Entre ellos aparecen el elefante africano, único animal exótico de la contienda; el paujil de pico azul, una especie endémica de Colombia; la nutria de río y el chigüiro, todos animales nativos. El puma, actual presidente simbólico del zoológico, entregará el cargo al ganador de estas elecciones.

Cada institución educativa asumirá la representación de un candidato. El Colegio Pinar del Prado estará al frente de la campaña del chigüiro; el Colegio Distrital Buenos Aires representará a la nutria de río; la Fundación Semillas apoyará al elefante africano y el New Academy School hará campaña por el paujil de pico azul.

Para organizar las campañas, los estudiantes conformarán equipos con diferentes funciones. El estratega será “el cerebro” encargado de escuchar propuestas y ayudar a tomar decisiones; el vocero será “la voz” del candidato frente a los demás estudiantes; el diseñador se encargará de elaborar afiches y piezas visuales; el comunicador propondrá frases para posicionar la campaña, mientras que el animador tendrá la misión de despertar el interés de otros niños para que conozcan al candidato.

La rectora del Hartford International School, Carito Piedrahíta, habló sobre el papel de los estudiantes que actuarán como veedores durante esta edición de las zooelecciones.

“Este año tenemos el reto de ser los veedores del proceso de elección del presidente del zoológico, y es maravilloso poder aportar a esta práctica tan importante para que niños y jóvenes sepan la importancia y la relevancia de la democracia”, expresó.

La directiva también resaltó que el ejercicio busca enseñar valores asociados a la participación ciudadana y a las buenas prácticas electorales.

“El proceso democrático exige también un deber y un derecho. Ellos tendrían el deber de respetar las buenas prácticas electorales, no comprar votos, tener unos principios y unos valores importantes que ponen en prevalencia la sana competencia”, afirmó.

Piedrahíta agregó que los niños deben entender que el voto debe ejercerse de manera libre y consciente. “Tienen el derecho a elegir libremente, sin ninguna presión externa para ejercer su derecho al voto”, sostuvo.

Johnny Olivares

Además, destacó la importancia de generar espacios donde los menores puedan participar activamente en la vida ciudadana desde temprana edad.

“Es muy importante que todas las entidades y las instituciones pongan sus ojos en los niños y en los jóvenes para que ellos vivan experiencias significativas y no solo sean sujetos pasivos del proceso de formación, sino sujetos activos y protagonistas de nuestra comunidad”, concluyó.