El cantante colombiano Andrés Cepeda cierra estas semanas en Estados Unidos la gira ‘Bogotá’, que le ha llevado por toda América y Europa en los dos últimos años, y reivindica en una entrevista con EFE el peso de la cultura latina en este paíls: “Aquí la migración es parte del crecimiento”.

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“Es un momento importante para hacer visible nuestra cultura latina y demostrar que la migración en Estados Unidos también forma parte del crecimiento de la sociedad, además de los aportes culturales relevantes que los migrantes pueden hacer a un país como este”, expresó Cepeda antes de su concierto en el Beacon Theatre de Nueva York este miércoles.

Andrés Cepeda Cediel (Bogotá, 1973) se encuentra de gira por Estados Unidos durante este mayo, donde ofrecerá catorce actuaciones en ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Washington DC, Atlanta, Miami, San Francisco, Seattle o Denver, entre otras.

Un álbum lleno de éxitos

“Esta gira lleva el nombre de mi álbum más reciente, y para mí tiene un significado especial. Le dedico todas las canciones a mi ciudad y hablo de todas las historias que tengo enredadas en sus calles, sus parques y los sitios donde he vivido la mayor parte de mi vida”, relata.

Las canciones favoritas de Cepeda del álbum son ‘Bogotá’, que pone el nombre al disco, y ‘El café’, pues las dos “hablan de la ciudad y las primeras experiencias como músico y como ser humano”.

El álbúm ‘Bogotá’ recibió tres nominaciones en los premios Latin Grammy 2025 (mejor canción pop, canción del año y ganó el premio en el ámbito de mejor álbum pop tradicional).

“A mí me estimula cada vez que recibo una nominación y no deja de ser emocionante como la primera vez”, explica el colombiano, ganador de cinco estatuillas y con hasta 16 nominaciones.

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Embajador de Bogotá

“Creo que el solo hecho de ser exponentes culturales de una región, de un país, te convierte en ese embajador. Y me siento muy orgulloso”, afirma Cepeda.

Para el colombiano, hay muchas ciudades que se hacen famosas por lo que se escribe de ellas: “Cuando empecé a hacer el álbum, recordaba a esos novelistas, autores de música o compositores mediante los cuales he sido capaz de conocer ciudades que luego visité”.

“La primera vez que supe sobre París, Nueva York o Madrid lo hice a través de otros artistas. Después pude conocerlas de primera mano y contrastar esa imagen que tenía gracias a la obra de alguien”, explica.

Por tanto, “me parecía interesante que la gente que escuchase mi disco también se asomara a lo que es mi visión de Bogotá, porque mi intención es presentarles mi ciudad a personas de otras partes del mundo”, sugiere.

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Cepeda se mostró también agradecido por el apoyo que recibe en sus conciertos por parte no solo de latinos, sino también de locales:

“Esa persona que emigró de Colombia hace 20, 15, 10 o 5 años lleva a su pareja, a su familia o a sus amigos al concierto y los hace parte de ese proceso que crece cada año. Y es bonito ver cómo ese público latino que nos acompaña comparte cada vez más estos espectáculos con nuevos asistentes estadounidenses”, reflexionó el cantante.