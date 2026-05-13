Mhoni Vidente compartió sus más recientes predicciones para los 12 signos del zodiaco, asegurando que esta semana estará marcada por cambios importantes, oportunidades económicas y decisiones sentimentales.

Karen Lizarazo se une al Rey de los Pueblos, Farid Ortiz, en ‘La pastillita’

Dua Lipa demandó a Samsung por usar aparentemente su imagen sin autorización

Jennifer López deslumbró con un vestido rojo de una marca cartagenera

Según la famosa vidente, varios signos recibirán influencias positivas de distintos planetas, mientras otros deberán cuidarse de personas manipuladoras, el estrés o problemas emocionales.

Aries

Saturno será el planeta que acompañará a Aries durante estos días. La recomendación principal será aprender a aceptar nuevas oportunidades y dejar atrás situaciones negativas. La salud podría verse afectada por molestias estomacales o problemas en la piel.

Tauro

Para Tauro, Neptuno traerá una semana enfocada en controlar los excesos y manejar mejor el estrés. La actividad física será clave para mantener el equilibrio emocional y mental.

Géminis

Marte impulsará cambios positivos en el trabajo y abrirá puertas relacionadas con el dinero. Sin embargo, el signo deberá evitar compararse con los demás y cuidar el equilibrio emocional.

Cáncer

Plutón marcará el inicio de una nueva etapa para Cáncer. La creatividad y la inteligencia serán herramientas importantes para destacar en temas laborales y personales.

Leo

Venus influirá sobre Leo y le pedirá actuar con más calma antes de tomar decisiones importantes. El signo deberá controlar impulsos y pensar mejor cada paso.

Virgo

Mercurio favorecerá a Virgo con movimientos positivos relacionados con el hogar y el trabajo. La semana será ideal para comenzar nuevos proyectos o hacer cambios importantes.

Libra

El Sol acompañará a Libra durante estos días y la prioridad será sanar emocionalmente. También deberá prestar atención al cuidado de la piel y el cabello.

Escorpio

Urano alertará a Escorpio sobre personas manipuladoras o relaciones tóxicas cercanas. La recomendación será alejarse de quienes generan energías negativas.

Sagitario

Júpiter traerá oportunidades económicas y favorecerá temas relacionados con patrimonio y estabilidad financiera. También deberá cuidar la salud digestiva.

Capricornio

Marte impulsará a Capricornio a tomar decisiones concretas y dejar de sobrepensar las cosas. Será una semana ideal para actuar y buscar nuevas oportunidades.

Acuario

La Luna acompañará a Acuario con posibilidades de crecimiento económico y profesional. Sin embargo, deberá controlar el estrés y evitar relaciones conflictivas.

Piscis

Júpiter favorecerá a Piscis con viajes, estudios y nuevas oportunidades laborales. También deberá mantenerse alerta ante personas que quieran manipularlo emocionalmente.