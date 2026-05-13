La destrucción y quema de una maquinaria que estaban utilizando para la minería ilegal en el río Cauca, a la altura de las poblaciones de la Mojana de los departamentos de Sucre y Bolívar generó alteración del orden público en el municipio de Guaranda, en Sucre.

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Un grupo de ciudadanos bloqueó en las últimas horas la entrada al municipio de Guaranda instalando madera y ramas de árboles, al tiempo que incineraron llantas en señal de rechazo a esta acción que se produjo en medio de un operativo adelantado por tropas de la Armada y el Ejército Nacional en cumplimiento de una orden judicial.

“El pueblo se rebotó y bloqueó la vía de acceso a Guaranda con la quema de llantas, y piden que salga la Armada y el Ejército del río, y rechazan la incautación y quema de maquinaria, argumentando que la actividad minera es la única fuente de ingresos que tienen para el sustento de sus familias”, reportó el coronel Aymer Fredy Alonso Triana, comandante de la Policía en Sucre.