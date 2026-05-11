Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de los delitos de acto sexual y acceso carnal con menor de 14 años, los cuales le imputó la Fiscalía y no los aceptó.

Lea más: La Contraloría de Sucre le puso el ojo al abandono del CDI Mundo de Ilusiones en San Pedro

Los hechos que dieron origen a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario ocurrieron, según una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), con una niña de 11 de años en una vivienda del barrio Altos del Rosario, zona norte de en Sincelejo, los días 23 y 31 de enero pasados.

El procesado, por ser vecino de la víctima, se percataba de cuando ella era dejada sola por su mamá para “él persuadirla con engaños y lograr ingresarla a la residencia donde la víctima era, presuntamente, sometida a múltiples vejámenes para evitar que la menor diera a conocer lo sucedido le habría hecho ofrecimientos materiales y económicos. Una ciudadana que observó cómo la víctima ingresaba a la vivienda del procesado alertó a la mamá de la víctima, quien presentó la denuncia”, relató la Fiscalía en un comunicado.

Ver más: Caso Anyi Pérez, en el limbo: cuatro fiscales y seis años sin verdad