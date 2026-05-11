Compartir:
Por:  Maria Victoria Bustamante

Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de los delitos de acto sexual y acceso carnal con menor de 14 años, los cuales le imputó la Fiscalía y no los aceptó.

Lea más: La Contraloría de Sucre le puso el ojo al abandono del CDI Mundo de Ilusiones en San Pedro

Los hechos que dieron origen a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario ocurrieron, según una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), con una niña de 11 de años en una vivienda del barrio Altos del Rosario, zona norte de en Sincelejo, los días 23 y 31 de enero pasados.

La Contraloría de Sucre le puso el ojo al abandono del CDI Mundo de Ilusiones en San Pedro

El procesado, por ser vecino de la víctima, se percataba de cuando ella era dejada sola por su mamá para “él persuadirla con engaños y lograr ingresarla a la residencia donde la víctima era, presuntamente, sometida a múltiples vejámenes para evitar que la menor diera a conocer lo sucedido le habría hecho ofrecimientos materiales y económicos. Una ciudadana que observó cómo la víctima ingresaba a la vivienda del procesado alertó a la mamá de la víctima, quien presentó la denuncia”, relató la Fiscalía en un comunicado.

Ver más: Caso Anyi Pérez, en el limbo: cuatro fiscales y seis años sin verdad