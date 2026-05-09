Las familias que habitan los corregimientos Bocacerrada y San Antonio, así como la vereda Sabanetica, jurisdicción del corregimiento Libertad, en el municipio de San Onofre, y que han resultado damnificadas por fenómenos climáticos, recibieron donaciones de parte de los gobiernos Nacional y municipal.

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Alimentos y calzado hacen parte de las ayudas que en las últimas horas les entregaron a través de los programas Colombia con Igualdad que lidera el Ministerio de Igualdad y Equidad y En las manos correctas de Prosperidad Social y la DIAN, en articulación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la alcaldía de San Onofre.

De acuerdo con la mandataria Marta Cantillo Martínez, las familias beneficiarias fueron focalizadas por la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres que en territorio adelantó una caracterización de las más afectadas y vulnerables que figuran en el Registro Único de Damnificados por el fenómeno de frente frío del pasado mes de febrero.

Cortesía Alcaldía de San Onofre

Es así como en Bocacerrada entregaron 142 paquetes alimenticios a igual número de familias; en San Antonio fueron 179 mercados y 172 kits de zapatos, y en Sabanetica 57 mercados y 57 kits de zapatos. En cada hogar llegaron cinco pares de zapatos.

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Los mercados que entregaron estaban clasificados en tipos A y B, que contienen, respectivamente: arroz, pasta, panela, harina, fríjol y lenteja, además de productos de mayor duración y proteína para garantizar soberanía alimentaria como atún, sardinas y leche en polvo, así como tres litros de aceite como insumo clave para la preparación de alimentos.

“Esto es dignidad, esto es el gobierno del cambio en el territorio, porque sin comida en la mesa no hay paz, no hay recuperación, no hay futuro. Vamos por más”, anotó la alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo Martínez.