A las mujeres pescadoras organizadas del corregimiento Bocacerrada, en el municipio de San Onofre, norte del departamento de Sucre, se les adelantó el regalo del Día de las Madres.

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La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) en coordinación con la alcaldía de San Onofre, les entregó una lancha debidamente matriculada e implementos para la realización de su actividad pesquera.

Las cerca de 50 mujeres beneficiarias se congregaron la mañana de este viernes 8 de mayo en Caño Rico, que conecta con el imponente mar, para recibir la dotación y ver navegar sueños, redes y esperanza.

La lancha no solo es de fibra de vidrio, sino que guarda la resistencia de la mujer sanonofrina.

También recibieron atarrayas, redes, anzuelos, cordeles, GPS para navegación segura, chalecos salvavidas y motor fuera de borda.

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La alcaldesa Marta Cantillo Martínez le agradeció al presidente Gustavo Petro por mirar hacia el norte de San Onofre, y a la Aunap por caminar juntos por el cambio.

“Gracias comunidad pesquera por enseñarnos que no hay ola más grande que las ganas de luchar. Y a ustedes mujeres no les dimos una lancha. Les devolvimos el derecho a soñar sin miedo”, sostuvo la mandataria.

Agregó que los objetivos del equipamento son mejorar la capacidad laboral, la seguridad en las faenas y la productividad de las más de 45 mujeres de la Asociación de Mujeres Luchadoras de Bocacerrada, y su impacto se verá reflejado en el fortalecimiento de la pesca artesanal en el Caño Rico y el mar que abraza la zona norte de San Onofre, garantizando soberanía alimentaria en el Golfo de Morrosquillo.

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“Esta iniciativa hace parte del plan de inversión de la Aunap en el Caribe para dignificar la labor del pescador artesanal y promover el aprovechamiento sostenible de los recursos. La zona rural avanza porque lo hacemos con el corazón”, puntualizó la alcaldesa Marta Cantillo Martínez.