El pasado miércoles 25 de marzo Estados Unidos anunció la destrucción de una lancha supuestamente asociada a estructuras del narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y aseguró que los cuatro tripulantes de la nave perdieron la vida.

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El Comando Sur del Ejército estadounidense expuso el resultado del operativo realizado en el Caribe con un video publicado en su cuenta oficial de X.

Dentro de la embarcación se encontraban cuatro personas, quienes el Comando Sur describió como “narcoterroristas” sin anunciar su identidad y acompañó el anuncio con un clip del momento del ataque.

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Captura de video

Cuatro días después del ataque, el presidente Gustavo Petro cuestionó los bombardeos y afirmó que un buque colombiano ayudará a la incautación.

“No más bombardeos en el Caribe, la cocaína va por submarino, sus propietarios han hecho acuerdos judiciales con EE. UU.. Nuestro nuevo buque ayudará a incautar más cargamentos.”, escribió el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

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No más bombardeos en el Caribe, la cocaína va por submarino sus propietarios han hecho acuerdos judiciales con EEUU.



Nuestro nuevo buque ayudará a incautar más cargamentos.https://t.co/NALEfcQNmB — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2026

Más de 40 bombardeos

EE. UU. lanzó el pasado septiembre en el área de responsabilidad del Comando Sur la operación Lanza del Sur, que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno al presidente venezolano, Nicolás Maduro, capturado en una operación militar de Washington el pasado 3 de enero.

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Con la ofensiva notificada hoy ya son más de 40 bombardeos los cometidos contra lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado más de 150 muertos desde septiembre de 2025.