En el registro oficial de personas fallecidas no figura Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco. A partir de este elemento, el Instituto Nacional de Medicina Legal concluyó que el máximo jefe de las disidencias no perdió la vida durante el bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en el departamento de Vaupés.

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Asimismo, la confirmación se da tras finalizar los análisis forenses practicados a los seis cuerpos que ingresaron el sábado 28 de marzo a las 2:00 a. m., luego de ser trasladados desde San José del Guaviare. De acuerdo con información oficial, las víctimas son cuatro mujeres y dos hombres, quienes presuntamente harían parte de estructuras armadas ilegales atacadas en la operación militar desarrollada en esa zona del país.

Mediante el trabajo de tres equipos interdisciplinarios se logró establecer la identidad de cuatro de los fallecidos: Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18; y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24 años.

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Tras verificar estos datos, se determinó que ninguno corresponde al cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC, lo que descarta las versiones que sugerían su posible muerte.

Finalmente, Medicina Legal continúa con el proceso de identificación de otros dos cuerpos, ambos correspondientes a mujeres, que aún no han podido ser reconocidos mediante huellas dactilares. La entidad mantiene en curso los procedimientos técnicos y espera la colaboración de familiares que puedan aportar información clave para completar la identificación.

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