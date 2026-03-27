De los disidentes que murieron luego de una operación conjunta de las Fuerzas Militares en Vaupés, ya se habría logrado identificar uno de los cuerpos. Se conoció que en los bombardeos habría muerto alias Lorena, pareja sentimental de ‘Iván Mordisco’, líder del Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc.

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Ya el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, había señalado en X que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía realizaron una “operación de interdicción” y asalto contra el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC, en Vaupés.

Los resultados de la operación dejaron seis disidentes muertos. Los cuerpos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Leticia, Amazonas.

La presunta muerte de ‘Lorena’ alimenta más la posibilidad de que ‘Iván Mordisco’ haya estado muy cerca de la zona del bombardeo. Después de la operación se especula que el cabecilla, uno de los hombres más buscados del país, y por el cual existe una recompensa de hasta 5 mil millones de pesos, habría muerto.

Por ahora el Ejército no ha confirmado la identidad de los demás cuerpos y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró en la noche de este jueves que las tropas continuaban en la zona.

En la operación se incautó material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos.

Alias Lorena dio la orden de asesinar a otra comandante de disidencia de Iván Mordisco

La peligrosidad de Alias Lorena se dio a conocer en octubre del año pasado cuando se supo que dio la orden de asesinar a alias Yeny Lara, quien era denomina la mano derecha en algún momento de alias Iván Mordisco, y quien por años había sido investigada por las autoridades, acusada de reclutamiento de menores indígenas, homicidios selectivos y la coordinación de ataques con explosivos en Caquetá, Amazonas y Putumayo, fue asesinada por sus mismos compañeros de las disidencias.

Esta información la dio a conocer el mismo Ejército, específicamente Inteligencia Militar.

De acuerdo con el reporte de inteligencia de las Fuerzas Militares colombianas, ‘Yeny Lara’ fue asignada a una supuesta misión especial, por la cual se adentró en plena selva durante tres días, acompañada de ocho hombres, quienes serían parte de custodia e inteligencia.

En algún momento, en medio del cansancio, la que en algún momento fue la mano derecha de ‘Mordisco’, se quedó dormida en una hamaca. En ese instante, los hombres que lo acompañaban dieron el aviso que ya se podía ejecutar la orden dada por alias Lorena, actual pareja de ‘Iván Mordisco’.

Sin embargo, la respuesta de ‘Lorena’ fue que no la asesinaran dormida, sino que la despertaran. Le dieron un teléfono satelital, y del otro lado estaba la actual pareja del líder de estas disidencias. Después de dos minutos de conversación, ‘Yeny Lara’ rogó por su vida, ofreciendo dinero, vehículos, propiedades e incluso información, pero uno de los hombres accionó su fusil en su contra. Fue asesinada con dos disparos en la cabeza.

El reporte del Ejército también indica los hombres fotografiaron el cadáver de ‘Yeny Lara’ y le enviaron las imágenes a ‘Lorena’. Después, los hombres al mando de esta comandante difundieron una versión falsa sobre un bombardeo militar y sus restos fueron escondidos en plena selva del sur del país.

‘Yeny Lara’ era amplia conocedora de las rutas ilegales y tenía mucha influencia, tanto que era considerada pieza clave en la estructura de la disidencia llamada Estado Mayor Central, la más grande del país.

El informe de inteligencia señala que el asesinato de ‘Yeny Lara’ ocurrió el 1 de octubre en límites de Amazonas con Caquetá.