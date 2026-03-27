Al menos seis disidentes de las Farc murieron este jueves en combates contra las Fuerzas Militares en una zona rural del departamento del Vaupés, en el sureste del país, informaron fuentes castrenses.

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El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, señaló en X que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía realizaron una “operación de interdicción” y asalto contra el Bloque Amazonas del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Farc, en Vaupés.

“Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Asimismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”, agregó el oficial.

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#ComunicaciónOficial



Continúa ofensiva en el suroriente del país contra facción de Iván Mordisco



En el departamento del Vaupés, nuestras @FuerzasMilCol, de manera conjunta y coordinada entre el @COL_EJERCITO, la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia,… — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) March 27, 2026

La disidencia llamada EMC está liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia.

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El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército.