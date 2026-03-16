En una operación militar desarrollada en la vereda Filadelfia, en Ituango, Antioquia, las Fuerzas Militares capturaron a alias Román o ‘Tres Codos’, señalado cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.

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En el mismo procedimiento fueron detenidos otros tres presuntos integrantes de esa estructura, un hombre se sometió a la justicia y dos menores de edad fueron recuperados tras haber sido reclutados por el grupo armado, de acuerdo con el reporte oficial divulgado por el Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que alias Román había sido designado como reemplazo de Erlinson Echavarría Escobar, alias ‘Ramiro’, muerto en combate días antes en otra operación militar en la misma zona de Ituango.

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Medios regionales ya habían reportado que Wilmar de Jesús Graciano Molina, identificado como alias Román o ‘Tres Codos’, figuraba entre los posibles sucesores dentro de la estructura armada tras la muerte de ‘Ramiro’.​

14 disidentes de ‘Iván Mordisco’ han caído en menos de una semana

Según el Ministerio de Defensa, este nuevo resultado se suma al reciente bombardeo contra esa estructura ilegal en Antioquia y hace parte de una ofensiva sostenida del Ejército en el norte del departamento. La cartera señaló que, con este operativo, ya son 14 los integrantes de esa organización “neutralizados” en menos de una semana, entre capturados, sometidos y afectados en acciones ofensivas.

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La operación se concentró en zona rural de Ituango, un municipio que sigue siendo estratégico para distintos actores armados por su ubicación y por las disputas de control territorial en el norte antioqueño.

Material de guerra incautado

Durante el procedimiento, las tropas incautaron cuatro armas largas, cinco armas cortas, dos artefactos explosivos y un dron no tripulado, según el balance entregado por el Ministerio de Defensa. La entidad aseguró que ese material era usado para fortalecer la capacidad armada del grupo y para intimidar a la población de la zona.

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El reporte oficial también destacó la recuperación de los dos menores de edad. El ministro afirmó en su mensaje público que las operaciones continuarán contra las estructuras que reclutan menores y amenazan a las comunidades.