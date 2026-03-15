Entre la noche de este sábado 14 de marzo y la madrugada del domingo 15, cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Cimitarra, en el departamento de Santander.

Leer también: A la cárcel madre que grabó y difundió videos de los abusos de su hija menor de edad y con discapacidad cognitiva

De acuerdo al reporte preliminar, en el primer suceso hombres armados arribaron hasta la vereda San Juan de la Carrilera, a las 11:30 de la noche, y abrieron fuego, asesinando a dos hombres y una mujer.

Posteriormente, a la 1:30 de la madrugada, en la vereda Traviata, otra mujer fue atacada a bala por hombres armados. Murió en el sitio. Ambas veredas están ubicadas a 30 minutos del corregimiento de Puerto Araujo.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, se pronunció sobre el hecho, asegurando que las autoridades ya se encentran investigando la situación.

“Ante la información entregada por el comando de la Policía de Santander, se confirman tres personas asesinadas (después se confirmó una persona muerta). A la zona se desplaza un equipo especializado de la Policía para el cotejo de pruebas”, indicó el funcionario.

La primera hipótesis que manejan las autoridades es que las víctimas presuntamente tendrían relación con una banda delincuencial conocida como ‘Los Roman’, que tendría presencia en esta zona del Magdalena Medio santandereano.

Se investiga si el ataque estaría relacionado con la disputa entre estructuras criminales que operan en la zona. Se especula que los hombres armados responsables de la masacre llegaron al sitio luego de cruzar el río desde Puerto Berrío, Antioquia.

Importante: Gobierno iniciará pruebas del Escudo Antidrones el lunes 23 de marzo

“Desde la administración municipal y departamental rechazamos estas acciones delictivas que impactan al departamento y afectan la tranquilidad del territorio; estamos atentos a garantizar los mecanismos de seguridad y a intervenir para brindar las garantías necesarias”, agregó Hernández.