Un trabajador rural murió en la noche del pasado miércoles 19 de noviembre en una finca de la vereda El Valiente, ubicada en el municipio de Cimitarra, Santander, tras ser atacado con un arma blanca por una compañera de trabajo. El episodio se presentó durante una discusión que ambos sostenían desde horas antes.

Le puede interesar: Day Vásquez amplía su denuncia contra el abogado de Nicolás Petro ante la Fiscalía

De acuerdo con la información divulgada por medios regionales, el conflicto entre los dos empleados había comenzado en el transcurso del día. El propietario de la finca fue alertado de la tensión entre los trabajadores y decidió reunirse con ellos al finalizar la jornada, con el propósito de mediar.

Sin embargo, la conversación tomó un rumbo inesperado. Testigos afirmaron que el trabajador, identificado como Giovanni Espitia, perdió el control durante el intercambio de palabras y le propinó una cachetada a la mujer.

Vea aquí: Petro asegura que Keralty “donó 50 millones de pesos” a la campaña del exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal

Tras recibir la agresión, la joven reaccionó de inmediato y tomó un cuchillo con el que hirió a Espitia. La lesión resultó mortal y no hubo posibilidad de auxiliarlo antes de que perdiera la vida dentro de la propiedad rural.

A diferencia de otros casos de violencia laboral, la mujer no intentó huir. Permaneció en la finca y se entregó voluntariamente a los uniformados de la Policía de Santander, quienes llegaron al lugar minutos después para asegurar la escena y adelantar los procedimientos judiciales.

Lea también: Corte Suprema de Justicia elige como su nuevo presidente al magistrado Francisco Ternera Barrios

Tanto la víctima como la agresora trabajaban desde hacía varios meses en la finca, por lo que el caso causó sorpresa entre los habitantes de la zona. Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios para determinar si la joven actuó en defensa propia o si será imputada por homicidio.