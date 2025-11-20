Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se presentó este jueves ante la Fiscalía Seccional de Barranquilla para ampliar la denuncia que había interpuesto contra Alejandro Carranza, abogado del exdiputado del Atlántico.

La denuncia, guiada por su abogado Alait Freja, señala a Carranza por presuntos delitos de hostigamiento, injuria y calumnia, con un componente de violencia de género.

Según Freja, la denuncia se fundamenta en que se habría ordenado un “perfilamiento psicológico” de Vásquez sin su consentimiento.

Freija le confirmó a EL HERALDO que se estudia iniciar acciones legales contra el profesional de psicología que supuestamente realizó ese perfilamiento, porque “desbordado los límites legales” del derecho penal.

La Fiscalía asegura que el hijo del presidente “ocultó y encubrió” millonarias sumas de dinero entregadas por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.

Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía