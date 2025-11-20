El presidente Gustavo Petro arremetió de nuevo contra el Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas; esta vez aseguró que la compañía de salud donó 50 millones de pesos a la campaña de Fabio Aristizábal, quien después se convertiría el superintendente de Salud, en el Gobierno de Iván Duque.

El jefe de Estado enfatizó, a través de su cuenta de X, que “está prohibido que extranjeros donen a campañas políticas”, refiriéndose a la presunta financiación del grupo empresarial español.

Asimismo, manifestó: “Para mí ha sido un principio permanente, no solo porque está prohibido por nuestra Constitución, sino porque es venderse a intereses extranjeros”.

Esta afirmación del mandatario se suma a los recientes cruces de declaraciones entre Petro y los propietarios de la EPS Sanitas, aumentando así la controversia en torno a la relación entre el sector salud y la política en Colombia.

Cabe recordar que el jefe de Estado llamó supuestamente “criminal” al presidente de Keralty, en medio de su alocución el pasado 15 de julio. Y así como esta afirmación, ha lanzado otras acusaciones en contra del sistema de salud y empresas relacionadas al sector.

Ante esto, Joseba Grajales, presidente del grupo empresarial español manifestó recientemente: “Muchos de los que hoy nos atacan públicamente nos buscan en secreto”.