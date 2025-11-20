Nuevamente bajó la cabeza. Otra vez hizo oídos sordos. De nuevo, permaneció callado y no contestó absolutamente nada a la tribuna. Jarlan Barrera se olvidó de la ya tradicional silbatina y lluvia de insultos que recibe en el estadio Metropolitano desde los días en que jugaba en el Atlético Nacional.

El volante samario se dedicó a jugar y a tratar de conducir al Medellín a la victoria, pero terminó masticando la amarga derrota 1-0 ante Junior, en el comienzo de los cuadrangulares semifinales de la Liga II.

“Quedo con el sinsabor de no llevarnos los tres puntos, creo que hicimos un gran primer tiempo, tuvimos varias acciones de gol y no las pudimos completar. Obviamente nos vamos tristes por eso”, dijo el mediocampista del ‘Poderoso’, que al principio de este semestre estuvo sonando fuertemente como una posibilidad de refuerzo para la escuadra caribeña.

Este es un Jarlan arrepentido y que mira la situación con el público juniorista sin la arrogancia de aquellos días en que vestía de verdolaga. El jugador, surgido en las canteras del cuadro tiburón, dos veces campeón de la Copa Colombia (2015, 2017) y una vez de la Liga (2018 II), es repudiado por una buena parte de la hinchada rojiblanca por algunos comportamientos, declaraciones y gestos de ingratitud con el equipo que lo lanzó al profesionalismo.

La gente mantiene su guerra con el jugador, aunque con menos intensidad que en el pasado, mientras que Jarlan, desde hace varias temporadas, a partir de su llegada al Deportivo Cali en 2024, entregó las armas y sacó la bandera de paz ignorando todo lo que le gritan. Ni siquiera se extiende en el tema cuando es interrogado al respecto por los periodistas.

Jarlan Barrera fue sustituido por Léider Berrío, otro exjuniorista.

“¿Cómo toma el recibimiento de la hinchada rojiblanca, algo que ya se ha vuelto costumbre?”, le preguntó EL HERALDO. Jarlan sonrió y contestó: “Yo (estuve) pensando, obviamente, en el partido. Estuve muy concentrado. Nos vamos tristes con la derrota. A levantar cabeza, se vienen partidos bonitos”.

El hombre ignoró la animadversión y se centró en hablar de fútbol en la cancha y en la zona mixta. Incluso, felicitó a Junior y a Mauro Silveira.

“No tuvimos esa pizca de suerte para poder afinar bien al arco. (Silveira) se encontró la que tuve yo, y varias de mis compañeros. Felicitarlos porque ellos hicieron su partido, nosotros el nuestro. Vinimos a buscar los tres puntos, pero nos vamos tristes por no lograrlos”, manifestó.

“Este es un grupo muy parejo, sino estás atento en los detalles, te cobran”



Jarlan Barrera se mostró reflexivo luego de la derrota 1-0 del Medellín ante Junior.



“Estamos tristes por la derrota, pero se vienen partidos muy bonitos”, manifestó” pic.twitter.com/m9LkZE2pl1 — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) November 20, 2025

Barrera auguró un desarrollo de cuadrangular bastante equilibrado por la jerarquía de los equipos que lo integran (Nacional, América, Junior y Medellín). Cree que se definirá por pequeños detalles.

“Son partidos muy parejos, un grupo demasiado parejo con los equipos que quedaron, y si no estás atento a los detalles, cuesta, como hoy que fallamos en un detalle y Junior aprovechó eso. Eso va a marcar el punto en este grupo. Hay que estar atentos a los detalles. Hoy no pudimos estar atentos a eso”, concluyó.