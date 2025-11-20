Se lució. Mauro Silveira protagonizó su mejor partido desde que se puso el buzo de Junior, en la importante victoria 1-0 sobre el Medellín, el miércoles, en el estadio Metropolitano, en el comienzo del cuadrangular semifinal A de la Liga II.

El uruguayo intervino de forma oportuna y segura para conjurar algunas acciones de verdadero riesgo como la que detuvo en la raya a Jarlan Barrera, el remate de Léider Berrío que rechazó con sus piernas en un medio de un rápido achique y la estirada ante un sorpresivo zurdazo de Jáder Valencia. Aparte, descolgó varios balones aéreos y no dio rebotes ante disparos peligros.

“Sí, la verdad uno hace su trabajo, por suerte se están dando las cosas y también se está ayudando para que el equipo salga adelante y saque los resultados. Pude ayudar y sacar el cero”, expresó Silveira con mucha serenidad, en la zona mixta.

JHONY OLIVARES/El Heraldo Mauro Silveira atento frente a un acercamiento de Luis ‘el Chino’ Sandoval. Yeison Suárez aparece marcando al delantero.

¿Y cuál fue la situación más complicada para golero tiburón?... Silveira sonríe antes de contestar: “Para mí son todas difíciles, pero si elegimos, capaz que es el mano a mano que saco con el pie (a Berrío)”.

El cancerbero titular de los rojiblancos valoró la relevancia de la victoria por el peso y actualidad del adversario. “Jugamos contra un equipo muy bueno, que siempre busca pelear el título y lo demostró en el torneo pasado”.

Silveira, de 25 años de edad, acepta con agrado los elogios por su excelente actuación individual, pero no es conformista. “Fue un partido completo, pero no me tengo que quedar con eso, hay que seguir creciendo”, se exige.

Incluso, el cuidapalos charrúa ejerció algo de autocrítica con miras a lo que viene en el cuadrangular semifinal.

“Tendríamos que asegurar acá, por lo menos de local, un gol más para no sufrir tanto como terminamos sufriendo. Pero hay que seguir trabajando, ya hemos mejorado la defensa, donde teníamos ese ‘debe’ de llevarnos el cero en el arco”, comentó el guardameta.

El portero, blanco de críticas en algunos momentos de la fase de ‘todos contra todos’ por goles en los que se consideró que podía hacer más, siente que esta victoria frente al ‘Poderoso’ les da impulso, eleva el ánimo y la exigencia.

“Sí, de verdad que con estos tres puntos ya se mira diferente el campeonato. Ahora hay que buscar los tres puntos allá en Cali”, culminó.