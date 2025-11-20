No existen invencibles en el fútbol colombiano. Jugando con garra, perrenque, corazón y alma, Junior se impuso al súper híper mega requetecontra archifavorito de la Liga, el Deportivo Independiente Medellín, y lo venció 1-0 con un gol luchado de Didier Moreno, en el minuto 34.

Con el aliento de su público, un José Enamorado ‘on fire’ y las salvadoras atajadas de Mauro Silveira, los ‘Tiburones’ pegaron primero y demostraron que pueden dar la pelea por clasificar a la final en un duro grupo en el que también están Nacional y América, que este jueves se enfrentan en el Atanasio, a partir de las 7:30 p. m.

La etapa inicial fue vibrante de principio a fin, con acciones de gol en ambas áreas. El comienzo de Junior fue agresivo, dinámico, con mucha presión en la salida del visitante, que se mostraba incómodo y asfixiado.

José Enamorado y Guillermo Paiva lideraban ese acoso corriendo y apurando por todos lados. El barranquillero parecía un carterista profesional. Sus robos de billetera a los jugadores del DIM generaron estragos y derivaron el gol que descorchó el marcador.

Paiva bajó varias pelotas aéreas, condujo ataques y lanzó un hermoso pase que Enamorado no supo resolver ante la osada salida de Aguerre.

El portero del Medellín, con su habitual marrullería para enfriar el juego y el ímpetu adversario, y con salvadoras intervenciones, como en la acción de Enamorado y en un mano a mano de Paiva, fue vital para mantener el cero.

Venía siendo la figura hasta que se lesionó (tras el duelo con Paiva) y fue reemplazado por Chaux. Pero el Junior buen comienzo de los rojiblancos fue amainando y el Dim se hizo fuerte con el balón.

Escrituró a su nombre el esférico, controló el partido y empezó a profundizar con verdadero peligro. Había entendimiento, juego colectivo y la batuta de Jarlan Barrera, quien a pesar de sus kilos de más y de la infaltable rechifla de la hinchada de Junior, hacía de las suyas y ponía a jugar a sus compañeros.

Las principales situaciones de gol del ‘Poderoso’ nacieron en los pies del samario o por las filtraciones que provocaba Bryan León por el sector de Daniel Rivera, quien tenía algunos titubeos.

Sin embargo, a pesar del dominio que ejercían los dirigidos por Alejandro Restrepo, que salió expulsado por un desatado reclamo a los árbitros, fue Junior el que infló la red después de una pelota hurtada por Enamorado.

En el mejor momento del rojo, apareció el ‘10’ para propiciar el gol de Didier Moreno y poner el viento a favor de los ‘Tiburones’.

En el segundo tiempo, Báez, que fue titular a pesar de una molestia en una de sus rodilla, no resistió y fue sustituido por Jermein Peña, quien no desentonó y contribuyó a cerrar la portería de Silveira, destacada figura del juego con varias intervenciones providenciales.

Medellín siguió manejando el balón y buscando el empate, pero Junior se agrupó bien atrás, cerró espacios y rutas hacia el gol. En las pocas jugadas claras, metió sus manos el guardameta uruguayo. La más nítida fue un remate de Berrío que el cancerbero rechazó con sus piernas.

La ofensiva de Junior se cansó, Arias demoró un tanto para ejecutar los cambios y se vivieron escenas de angustia por la estrechez del marcador y la insistencia del ‘Poderoso’, que perdió calidad en su juego al sustituir a Jarlan.

Restrepo, ya desde la tribuna por la roja, apostó más por la fuerza y potencia. Quiso rematar con aire fresco, pero Junior, con un Celis enorme, un Herrera resuelto, un Rivera más sólido y todo el equipo defendiendo con todo, sacó adelante entre triunfazo que permite seguir soñando y demostrar que en el fútbol colombiano no hay invencibles ni favoritos. Menos si se juega con el alma.

MINUTO A MINUTO

2. Pelota aérea que baja Didier, la zaga del Dim deja la bola suelta y Chará intenta rematar, pero lo bloquean.

9. Bryan León se escapó de la marca de Rivera y remata al arco, pero la pelota sale desviada al pegar en un defensor.

10. Silveira salva su pórtico ante remate de Baldomero Perlaza tras pase ‘de la muerte’ de Jarlan.

11. Pasesote largo de Paiva que cita a Enamorado con Aguerre sobre el costado derecho del área. El guardameta se la juega saliendo y bloquea el primer remate. Enamorado recupera y lanza un centro pasado que no halla cabeceador.

16. Silveira ahoga el grito de gol de Jarlan al detenerle un balón en la raya.

18. Enamorado deja a Paiva mano a mano con Aguerre y el paraguayo desperdicia. Intenta eludirlo sin suerte. El portero rechaza.

31. Daniel Londoño despilfarra un pase-gol que le puso Jarlan en el cobro de un tiro libre. Tira muy arriba.

34. Gol de Junior. Enamorado se roba un balón mal entregado por Leyser Chaverra, se combina con Paiva, que cede a Esparragoza y este a su vez a Chará, quien remata potente. La bola pega en un defensor y se va lentamente a la red, pero el mismo Chaverra salva en la raya. Junior gana el rebote, Suárez la toma por la izquierda y manda un buscapié que encuentra el pie de Chará, pero su toque salía un tanto desviado y Didier Moreno, con un esfuerzo en el último instante, alcanza a desviarla con lo justo para que entrara.

60. Perlaza manda a las nubes una pelota que bajó de pecho en el área.

66. Encare de Enamorado y remate buscando ángulo superior izquierdo de Chaux. Se fue por encima.

71. Silveira sale, achica y evita un gol de Berrío.

90+3. Silveira se estira y envía al córner un disparo de Jáder Valencia.