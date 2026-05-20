La Liga se volvió la prioridad. Completamente eliminado de la Copa Libertadores, Junior centra su atención y esfuerzos en los 90 minutos que lo separan de la clasificación a una nueva final del torneo colombiano. Pero el compromiso internacional sigue. Mirando de reojo y pensando en el duelo contra Santa Fe, este sábado, a partir de las 8:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez, los ‘Tiburones’ deben enfrentarse al Sporting Cristal, de Perú, este miércoles, desde las 9 p. m., en el estadio Jaime Morón, de Cartagena.

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El honor, una remota posibilidad de alcanzar un cupo en la Copa Sudamericana (si termina tercero) y 340 mil dólares (que entregan por cada victoria en la fase de grupos), se encuentran en juego. Los rojiblancos no saben lo que es ganar en cuatro cotejos disputados hasta ahora en la competencia internacional, solo han sumado un punto y han anotado un golcito (de penalti). Una pésima campaña que golpea el orgullo de su hinchada y mancilla deportivamente el nombre de la institución en el exterior.

Por dignidad, reputación y prestigio, Junior necesita vencer al cuadro peruano y maquillar un poco la pálida imagen que ha proyectado más allá de las fronteras. Eso es lo más relevante. Después se juega una última oportunidad de mantenerse en los torneos Conmebol este año, pero no es nada fácil: superar al Sporting por dos o tres goles de diferencia y luego imponerse al Palmeiras, en Brasil, en la fecha final.

¿Misión imposible?...

Tener que derrotar 2-0 o 3-0 a la escuadra celeste (para poder empatarla o superarla en el duelo particular entre ambos, que es el primer ítem de desempate en caso de igualdad en puntos) ya es lo suficientemente complejo. La obligación de ganarle al ‘Verdao’ en Sao Paulo hace la situación muchísimo más, ¿cómo le llamaríamos?, retadora, para no darle el título de la serie de películas protagonizadas por Tom Cruise.

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En el papel es más posible el paso a la final de la Liga (más allá de lo equiparado que seguramente será el segundo desafío ante los santafereños). Y por eso Arias reservará a la mayor parte de los jugadores que piensa usar el sábado en el Romelio.

No puede utilizar ante los peruanos un elenco totalmente B porque apenas hay 25 jugadores profesionales inscritos. De hecho viajaron todos a Cartagena, excepto Guillermo Celis, que continúa en recuperación; Jermein Peña, que aún debe una fecha de sanción por la expulsión en Lima; y el uruguayo Lucas Monzón, quien tenía una molestia muscular.

Peña y Monzón quedarían disponibles para el choque ante Santa Fe, mientras Rivera y Pestaña se encargarían de la zaga en el duelo copero.

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Sporting Cristal, que venció a Junior en su casa 2-0, acumula cuatro partidos consecutivos sin ganar (entre Liga y Copa) y se halla en la duodécima posición de la tabla del campeonato peruano. En Libertadores se ubica en el tercer lugar del Grupo F con seis puntos y viene a jugarse la clasificación a la segunda ronda. Palmeiras es líder con ocho unidades. Le sigue Cerro Porteño, con siete. El club brasileño y el paraguayo se medirán este miércoles, a partir de las 7:30 p. m.

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Junior no entra en esa conversación de Libertadores, lamentablemente, pero le queda una bala que apunta a la Copa Sudamericana. Juega por eso, por el honor y algo más.

UN APUNTE

Si Junior le gana 2-0 a Sporting Cristal, también quedará vivo en la aspiración de Copa Sudamericana. Quedarán empatados en el duelo particular, y el ítem de desempate que entrará a definir será la diferencia total de goles en el grupo.