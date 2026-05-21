El Mundial de 2026 todavía no comienza, pero ya promete ser uno de los más diferentes y emocionantes de la historia. No solo porque por primera vez participarán 48 selecciones, sino porque la gran final tendrá un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl, mezclando fútbol, música y entretenimiento en un mismo escenario.

Y en medio de toda esa expectativa aparece Shakira. La barranquillera será una de las artistas principales del espectáculo y sumará así su cuarta participación musical en un Mundial, luego de dejar huella en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La cantante colombiana compartió en redes sociales nuevos adelantos de ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. En las imágenes se le ve bailando sobre la grama de un estadio junto a varios bailarines, mientras suena el coro de la canción que ya comienza a moverse con fuerza en plataformas digitales.

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Pero uno de los detalles que más ha llamado la atención apareció este miércoles, cuando Shakira publicó otra escena del videoclip. Esta vez no estaba en un estadio, sino rodeada de niños y niñas en un paisaje que recuerda la sabana africana. “El día se acerca…”, escribió la artista en la publicación.

Los menores hacen parte de Triplets Ghetto Kids, una organización de Uganda que se ha hecho famosa en todo el mundo gracias a sus videos de baile. Desde hace años el grupo comparte coreografías en redes sociales y hoy suma millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en un verdadero fenómeno viral.

La conexión entre Shakira y los niños nació precisamente por uno de esos videos. Los Ghetto Kids subieron una coreografía bailando ‘Dai Dai’ y la reacción de la cantante no tardó en llegar. “¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines así”, escribió entonces la barranquillera en sus historias de Instagram.

Lo que comenzó como un intercambio en redes terminó convirtiéndose en una invitación oficial. Shakira confirmó que los niños de Uganda estarán con ella durante el show de medio tiempo de la final del Mundial y, además, abrió una convocatoria para que personas de diferentes países también envíen sus videos bailando la canción.

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“He visto creaciones increíbles con ‘Dai Dai’ y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes”, expresó la artista en un mensaje dirigido a sus seguidores.

La cantante también anunció que las ganancias obtenidas con la canción serán destinadas a proyectos de educación infantil alrededor del mundo. La iniciativa hace parte de la campaña ‘We Are Ready’, impulsada junto a la FIFA y la organización Global Citizen.