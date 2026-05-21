Cinco años después de su última aventura en la pantalla grande, el universo de Star Wars vuelve a encender los motores de sus naves espaciales.

Este jueves 21 de mayo llegará a los cines The Mandalorian and Grogu, una producción que marca el regreso cinematográfico de la franquicia desde 2019 y que apuesta por trasladar al cine la conexión que millones de fanáticos construyeron con los personajes en televisión.

La historia pondrá nuevamente en el centro al cazarrecompensas Din Djarin y al pequeño Grogu, conocido popularmente por los seguidores como “Baby Yoda”, en una travesía galáctica llena de acción, nostalgia y la esencia clásica de aventura que convirtió a la saga en un fenómeno cultural durante décadas.

Según explicó el director Jon Favreau, la intención fue construir una aventura independiente, capaz de conquistar tanto a quienes llevan décadas siguiendo este universo como a espectadores que apenas se acercan por primera vez a la galaxia creada por George Lucas.

LUCASFILM LTD./LUCASFILM LTD. (L-R) Mandalorian (Pedro Pascal) and Grogu in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Francois Duhamel. © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

“La película sigue al Mandaloriano y a su hijo adoptivo y aprendiz, Grogu, mientras recorren la galaxia realizando misiones para la Nueva República”.

Lea: Orquesta de Lucho Bermúdez representa al Caribe en el ‘Festival Colombia al Parque 2026’ este fin de semana

Pero esta vez, Din Djarin ya no es el mismo mercenario frío y solitario de los primeros capítulos de la serie. El director adelantó que el personaje atraviesa una transformación más humana y protectora.

“El Mandaloriano ahora se siente mucho más como uno de los buenos. Es más cuidadoso con los trabajos que acepta y con los riesgos a los que expone a Grogu”, explicó Favreau.

El actor chileno Pedro Pascal también habló sobre cómo la relación entre ambos personajes se convirtió en el corazón emocional de la historia. Según explicó, todo comenzó como una misión incómoda para proteger a un niño misterioso, pero terminó transformándose en un vínculo profundamente familiar.

Francois Duhamel/Francois Duhamel /Lucasfilm Ltd. Direector Jon Favreau and Pedro Pascal on the set of Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo by Francois Duhamel. © 2026 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

“A través de todas sus aventuras, se han unido muchísimo. ‘Mando’ ahora tiene como prioridad proteger a su hijo y prepararlo para el futuro”, afirmó Pascal, quien además adelantó que la película tendrá giros emocionales inesperados dentro de esa dinámica entre padre e hijo.

Lea: Bad Bunny tendrá una figura en el Museo de Cera de Madrid

La evolución de Grogu será otro de los ejes principales del largometraje. Favreau reveló que el pequeño personaje mostrará nuevas habilidades después de haber entrenado con Luke Skywalker.

Lucasfilm Ltd™/LUCASFILM (L-R) Bai, Clang, Keeto and Grogu in Lucasfilm's THE MANDALORIAN AND GROGU. Photo courtesy of Lucasfilm. © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved.

La cinta llevará a ambos protagonistas a nuevos mundos, rodeados de personajes desconocidos y desafíos más complejos. Para Favreau, llegó el momento de que Grogu deje de ser únicamente protegido y empiece a aprender cómo sobrevivir por sí mismo.