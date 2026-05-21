La tragedia de Yulixa Toloza ha planteado un debate necesario sobre los controles que deberían existir alrededor de los centros y procedimientos estéticos. Sin embargo, limitar la discusión a las responsabilidades legales y sanitarias quizá no basta para comprender todo lo que hay detrás de esas situaciones. Más allá de las fallas institucionales, el caso obliga a mirar con mayor cuidado qué lleva a tantas mujeres a someterse a intervenciones riesgosas, muchas veces en lugares precarios, bajo la sensación permanente de no encajar en determinados estándares de belleza.

No se trata simplemente de vanidad, como a veces se afirma. Para muchas mujeres, la apariencia física funciona como una carta de presentación sometida a juicio permanente, amplificada además por la obsesión contemporánea con la exposición visual. Redes sociales, filtros, fotografías retocadas y estándares estéticos cada vez más homogéneos han terminado por convertir el cuerpo en un proyecto interminable de corrección. La promesa de «verse mejor» deja entonces de parecer un lujo y empieza a sentirse, equivocadamente, como una necesidad.

La presión estética atraviesa casi todos los sectores sociales, pero las posibilidades de enfrentarla de manera segura no son las mismas. Mientras algunas personas pueden acceder a clínicas reconocidas y procedimientos profesionales, otras terminan recurriendo a lugares improvisados, con promociones sospechosamente baratas o tratamientos ofrecidos sin el rigor necesario. En ese contexto, el riesgo se normaliza, y ciertos procedimientos invasivos dejan de percibirse como decisiones médicas delicadas para convertirse en rutinas triviales.

Resulta paradójico que nunca se haya hablado tanto de aceptación personal y diversidad corporal, y que aun así persistan niveles tan intensos de inconformidad física. La industria estética, las redes sociales y buena parte de la publicidad contemporánea prosperan precisamente sobre esa frustración. En cierto sentido, el negocio depende de que millones de personas sientan, todos los días, que todavía necesitan corregirse un poco más.

Por eso, la discusión no debería agotarse únicamente en la necesidad de más controles, sanciones o inspecciones, aunque todos ellos sean indispensables. Habría que preguntarse qué clase de sociedad hemos construido cuando tantas personas terminan sintiendo que su cuerpo necesita ser intervenido constantemente para resultar aceptable. Casos como el de Yulixa Toloza no solo exponen fallas institucionales. También dejan ver el trasfondo de una cultura que ha convertido la apariencia física en una fuente permanente de ansiedad, comparación e inconformidad.

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