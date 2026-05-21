En la historia política reciente de Colombia, pocos dirigentes han tenido una presencia tan influyente y ejecutiva como Germán Vargas Lleras. Su trayectoria pública ha estado marcada por una combinación de carácter fuerte, capacidad administrativa y una visión de Estado enfocada en la infraestructura, la seguridad y la modernización institucional del país.

Vargas Lleras pertenece a una de las familias políticas más reconocidas de Colombia. Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, heredó una tradición liberal que entendía el poder como una herramienta para transformar la nación desde las instituciones. Sin embargo, construyó su propio camino político con identidad propia, alejándose muchas veces de los moldes tradicionales del liberalismo clásico.

Desde joven mostró un perfil de dirigente decidido. Fue concejal de Bogotá, senador de la República y posteriormente ministro y vicepresidente. Su paso por el Congreso estuvo marcado por debates de alto nivel sobre seguridad, justicia y reforma política, convirtiéndose rápidamente en uno de los parlamentarios más visibles del país.

Uno de los aspectos más recordados de Vargas Lleras fue su firmeza frente al terrorismo y la violencia política que azotó a Colombia durante décadas. Sufrió incluso un atentado en el año 2002, cuando una carta bomba enviada por grupos criminales le ocasionó graves heridas en sus manos. Lejos de retirarse de la vida pública, continuó ejerciendo la política con mayor determinación.

Como ministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, lideró importantes reformas institucionales y logró sacar adelante iniciativas relacionadas con gobernabilidad, descentralización y fortalecimiento democrático. Fue un operador político eficaz, capaz de construir consensos en escenarios complejos.

Sin embargo, su mayor reconocimiento nacional llegó durante su gestión como vicepresidente de Colombia entre 2014 y 2017. Allí asumió un papel mucho más ejecutivo que protocolario, convirtiéndose prácticamente en el gran gerente de las obras públicas del país.

Bajo su liderazgo se impulsó el ambicioso programa de viviendas gratuitas para miles de familias colombianas de escasos recursos. Ese programa permitió que sectores históricamente marginados pudieran acceder por primera vez a una vivienda digna, transformando barrios enteros en distintas regiones del país.

Igualmente, Vargas Lleras lideró la expansión de obras de infraestructura vial que durante años permanecieron estancadas. El programa de autopistas de cuarta generación, conocido como las 4G, buscó modernizar las carreteras colombianas y conectar regiones históricamente olvidadas por el centralismo.

En departamentos del Caribe colombiano, incluyendo Barranquilla y otras zonas estratégicas de la región, muchas obras de vivienda, acueducto y vías recibieron impulso durante su gestión. Su estilo consistía en supervisar personalmente los proyectos, recorriendo constantemente el territorio nacional.

Otro de sus aportes fue la modernización de la infraestructura aeroportuaria y portuaria. Vargas Lleras comprendió que Colombia necesitaba conectividad y logística para competir internacionalmente y dinamizar su economía.

En materia de agua potable y saneamiento básico, impulsó programas orientados a llevar servicios esenciales a comunidades vulnerables. Miles de familias en pequeños municipios accedieron por primera vez a sistemas dignos de acueducto y alcantarillado.

Su estilo político siempre generó controversias. Para algunos, era un dirigente demasiado fuerte y confrontacional; para otros, precisamente esa firmeza era necesaria en un país acostumbrado a la lentitud burocrática y a la indecisión administrativa. Lo cierto es que nadie podía negar su capacidad de ejecución.

A diferencia de muchos dirigentes dedicados exclusivamente al discurso ideológico, Vargas Lleras proyectó una imagen de gerente público. Su política se medía en kilómetros de carreteras, viviendas entregadas, obras inauguradas y proyectos concretos.

También fue fundador y líder de Cambio Radical, colectividad que durante años tuvo una enorme influencia en el Congreso y en distintas gobernaciones y alcaldías del país. Desde allí consolidó una estructura política de alcance nacional.

En la campaña presidencial de 2018 intentó llegar a la Casa de Nariño presentándose como el candidato de la experiencia y la ejecución. Aunque no alcanzó la presidencia, dejó instalada la idea de que Colombia necesitaba mayor eficiencia administrativa y continuidad en las grandes obras de infraestructura.

Hoy, al analizar la figura de Germán Vargas Lleras, muchos colombianos lo recuerdan como uno de los últimos grandes hombres de Estado con visión técnica y capacidad operativa. En medio de una política frecuentemente dominada por la polarización y el populismo, representó la figura del ejecutor pragmático.

La historia seguramente seguirá debatiendo sus aciertos y errores, pero resulta imposible desconocer que Germán Vargas Lleras dejó una huella profunda en la modernización física e institucional de Colombia. Su legado permanece en las carreteras, viviendas y obras que ayudaron a transformar el país y en la imagen de un dirigente que entendió el Estado como una maquinaria al servicio del desarrollo nacional.