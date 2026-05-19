El actor y locutor Tom Kane falleció a los 64 años, según confirmó su agencia a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Dominga Sotomayor adapta en Cannes en clave chilena la novela colombiana ‘La perra’

Receta para preparar arepas de yuca saludables en casa

“El documental es la esencia de lo que yo conocí de James como ser humano”: Simón Brand

La noticia generó conmoción entre seguidores del doblaje, la animación y las sagas en las que participó durante su extensa trayectoria.

¿Quién fue Tom Kane?

Reconocido por prestar su voz a personajes emblemáticos, Tom Kane dejó huella en producciones como Star Wars: The Clone Wars, donde interpretó a Yoda, y Las Chicas Superpoderosas, en la que dio vida al profesor Utonium.

Redes socai Murió Tom Kane, actor de doblaje de Las Chicas Superpoderosas

En el mensaje compartido por su agencia, destacaron no solo su carrera artística, sino también su faceta personal como esposo y padre de nueve hijos, entre biológicos, adoptados y acogidos.

“Hoy decimos adiós a Tom Kane, un legendario actor de voz cuyo trabajo moldeó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”, expresaron en el comunicado de despedida.

Además de la televisión, el actor participó en importantes franquicias de videojuegos como Call of Duty, Lego Star Wars: The Skywalker Saga y Marvel Future Revolution, ampliando así su reconocimiento dentro de la industria del entretenimiento.

Medios especializados también recordaron que Kane inició su carrera desde muy joven en Kansas City, su ciudad natal, trabajando como locutor desde los 15 años. Aunque no se revelaron detalles sobre las causas de su fallecimiento, fanáticos y colegas comenzaron a rendir homenaje.

Redes sociales Personajes a los que Tom Kane prestó su voz

“Desde sus inolvidables actuaciones en Star Wars hasta incontables series animadas, documentales y juegos, Tom trajo sabiduría, fuerza, humor y corazón a cada papel que tocó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros”, finalizaron el mensaje.