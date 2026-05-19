La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para los 12 signos del zodiaco para este martes 19 de mayo de 2026.

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Aries

Desde hoy comienza una etapa positiva para todo lo relacionado con el hogar, la familia y la estabilidad emocional. La influencia de Venus junto a Júpiter favorecerá proyectos familiares, mejoras en casa o incluso trabajos realizados desde tu propio espacio.

Tauro

Las energías astrales impulsarán la comunicación y las relaciones personales. Venus y Júpiter favorecerán amistades, contactos importantes y oportunidades ligadas al comercio, ventas o negocios.

Géminis

Las próximas semanas traerán buenas noticias en el plano económico. Venus activará la zona financiera de tu signo y potenciará oportunidades de ingresos, negocios o inversiones favorables.

Cáncer

El tránsito de Venus por tu signo marca el inicio de un período de crecimiento y bienestar. Se abrirán caminos positivos tanto en el amor como en el trabajo, mientras algunos sueños personales comenzarán a tomar forma.

Leo

La energía astral te ayudará a superar obstáculos y cerrar situaciones difíciles. Venus y Júpiter actuarán como protección frente a conflictos, preocupaciones o personas negativas.

Virgo

La suerte llegará a través de amistades, contactos y nuevas conexiones. Este tránsito favorecerá encuentros importantes y relaciones que podrían abrirte puertas laborales o personales.

Libra

Se aproxima un ciclo favorable para el crecimiento profesional y social. Venus impulsará el reconocimiento, los éxitos laborales y las oportunidades de destacar en proyectos importantes.

Escorpio

La influencia de Venus y Júpiter traerá expansión y nuevas oportunidades. Los viajes, estudios o proyectos relacionados con el exterior estarán especialmente favorecidos.

Sagitario

El tránsito de Venus activará emociones profundas y cambios importantes en la vida amorosa. Se fortalecerán vínculos sentimentales y podrían aparecer romances apasionados.

Capricornio

Las relaciones de pareja y las sociedades laborales recibirán una energía muy positiva. Venus favorecerá acuerdos, compromisos y alianzas exitosas.

Acuario

Se aproxima una etapa de estabilidad y mejoras en temas laborales. Venus y Júpiter favorecerán el crecimiento profesional, la solución de problemas pendientes y la llegada de recompensas por esfuerzos realizados en el pasado.

Piscis

La creatividad, el amor y las emociones positivas comenzarán a tomar protagonismo. Venus activará una etapa favorable para disfrutar, conectar con personas especiales y vivir experiencias gratificantes.