El Festival de Cannes 2026 recibió una de sus propuestas más inesperadas con el estreno de ‘Hope’, una superproducción surcoreana centrada en una invasión extraterrestre.

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La cinta, dirigida por Na Hong-jin, fue presentada dentro de la competencia oficial y recibió una ovación de seis minutos tras su proyección.

Con una duración de 160 minutos, la película se convirtió además en la producción más costosa realizada hasta ahora dentro de la industria cinematográfica de Corea del Sur.

La historia se desarrolla en una tranquila localidad montañosa cercana a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, donde comienzan a ocurrir hechos extraños relacionados con una amenaza desconocida.

El protagonista es Bum-seok, un jefe de policía local que inicialmente investiga la aparición de un tigre, pero termina descubriendo un fenómeno imposible de explicar relacionado con criaturas alienígenas.

La película mezcla escenas de tensión, acción y humor mientras muestra cómo los habitantes del pueblo intentan sobrevivir y entender lo que ocurre.

El reparto de Hope combina actores surcoreanos e intérpretes internacionales. Entre ellos aparecen Alicia Vikander, Michael Fassbender, Taylor Russell y Cameron Britton.

También participan figuras reconocidas del cine y la televisión surcoreana como Hwang Jung-min, Jo In-sung y Jung Ho-yeon.

Según medios especializados, una de las secuencias más comentadas involucra a un anciano relatando un extraño encuentro con alienígenas mientras estaba en el bosque, escena que provocó risas entre el público presente en Cannes.

HOPE, la divisiva película de Na Hong-jin (THE WAILING) proyectada en #Cannes2026, llegará a los cines de España de la mano de MUBI.



Aquí su primer tráiler, con persecuciones, disparos, caballos y monstruos: pic.twitter.com/Rmr8ZT1Ruy — Marta (@3martamp) May 18, 2026

La película también fue comparada con el estilo narrativo de Bong Joon-ho por la mezcla de géneros y el equilibrio entre tensión y comedia.

¿Cuándo se estrenará la película en Colombia?

Tras la expectativa generada en el festival, varias distribuidoras adquirieron rápidamente los derechos internacionales de la cinta.

Neon se encargará de distribuir la película en Norteamérica, Reino Unido y Australia, mientras que MUBI llevará la producción a Latinoamérica, España, Italia, Alemania y otros mercados europeos.

El estreno mundial en salas está previsto para septiembre de 2026.