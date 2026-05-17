Tras la muerte del cantante Sammy Marrero, la voz icónica de la orquesta La Selecta de Raphy Leavitt, con la que pegó clásicos como La cuna blanca, Siempre alegre, jíbaro soy, Lamento jíbaro, Payaso, El buen pastor y muchos más...

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Fueron 44 años los que Sammy fue la voz insignia de La Selecta. Sin embargo, tras la partida de Raphy en 2015, el cantante que murió este domingo y el resto de miembros de la orquesta, libraron un pleito judicial con la familia de Leavitt por derechos de autor.

Fue el 28 de enero de 2016 cuando La familia Leavitt -la viuda y sus hijos- anunció que disolvería la orquesta y que daba por concluida su existencia de 44 años. Los músicos de la orquesta no fueron consultados por esta decisión.

Luego de un mes, los músicos intentaron convencer a la viuda de continuar con la orquesta, pero al no tener éxito se reorganizaron bajo el nombre de ‘Sammy Marrero y su Orquesta’ y continuaron interpretando los viejos éxitos de La Selecta.

El 5 de octubre de 2016, la familia Leavitt demandó a Marrero por violación a derechos de autor y solicitó que dejara de interpretar las canciones compuestas por el difunto director a menos que pagara lo solicitado. La familia reclamó tres mil dólares por cada presentación en Puerto Rico. La demanda también incluyó al municipio de Utuado, al Centro Cultural de Corozal y dos promotores artísticos por haber contratado a la orquesta.

Desde entonces inició un pleito judicial que duró cuatro años. La demanda que presentó la familia Leavitt fue enmendada para incluir a las esposas de todos los integrantes de la orquesta de Sammy Marrero. También se informó que la familia Leavitt dio de baja las canciones del fenecido músico y compositor de ASCAP, agencia licenciadora de derechos de autor.

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Por esto y más, Sammy Marrero y la familia de Raphy Leavitt terminaron enemistados hasta el último día de la existencia del cantante.