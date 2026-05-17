El británico Ed Sheeran ofreció este sábado en el Vive Claro de Bogotá un concierto de más de dos horas en el que, solo sobre el escenario y acompañado por guitarras y pedales de ‘loops’ (grabación y repetición), repasó los mayores éxitos de su carrera.

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“Todo lo que van a escuchar esta noche es música en directo hecha con mis instrumentos y estos pedales que repiten lo que toco creando loops”, lo que permite hacer armonías y efectos de sonido con la voz, explicó Sheeran en un video inicial antes de aparecer en medio del recinto en un escenario secundario.

La presentación hizo parte del ‘Loop Tour’, la sexta gira mundial del cantante, iniciada el pasado 16 de enero en Auckland (Nueva Zelanda) y concebida alrededor de la técnica musical de pedales que Sheeran utiliza en vivo para grabar y superponer sonidos, ritmos y voces en tiempo real mientras actúa prácticamente solo sobre el escenario.

El artista británico recorrió, en un concierto donde la lluvia no dio tregua, clásicos como ‘Castle on the Hill’, ‘The A Team’, ‘Thinking Out Loud’, ‘Perfect’, ‘Shape of You’ y ‘Bad Habits’, coreados por los 40.000 asistentes en el recinto bogotano.

El concierto también incluyó algunas canciones de ‘Play’, el octavo álbum del músico, compuesto por 18 temas con referencias a la música india mediante instrumentos como el sitar y el kanjira y que, tras su lanzamiento, alcanzó el número uno en mercados como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Australia y Nueva Zelanda.

Como en citas anteriores de la gira y como también hicieron otras bandas como Coldplay, el concierto contó con un segmento interactivo con canciones elegidas por el público en el que cantó ‘Tenerife Sea’, ‘All of the stars’, ‘Supermarket Flowers’ y ‘Give me love’, con la que utilizó al público para crear armonías.

El único momento en el que el cantante estuvo acompañado fue cuando invitó a la banda irlandesa Beoga a tocar canciones como ‘Galway Girl’, ‘Nancy Mullingan’ y ‘I dont care’, la canción que comparte con Justin Bieber.

La gira latinoamericana del británico dejó momentos distintos en cada parada. En Puerto Rico, Sheeran sorprendió al público con la aparición de Daddy Yankee, mientras que en Chile invitó al DJ y productor neerlandés Martin Garrix, aunque en Bogotá nadie más subió al escenario.

Aunque el espectáculo contó con pocos músicos en escena, el formato permitió al cantante interactuar constantemente con todos los sectores del Vive Claro, mientras alternaba guitarras acústicas, eléctricas y pedales de grabación en vivo para construir las canciones en tiempo real.

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El concierto en Bogotá correspondió a la cuarta parada latinoamericana del ‘Loop Tour’, con el que Sheeran continúa una gira que finalizará el próximo 12 de diciembre en Ciudad de México y que ha reforzado una de las características del británico desde el inicio de su carrera discográfica en 2011: convertir un concierto de estadio en una presentación sostenida casi exclusivamente por su voz, una guitarra y la participación del público.