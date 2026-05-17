El candidato presidencial Abelardo De La Espriella realizó el cierre de su campaña,el sábado 16 de mayo, en Bucaramanga, en donde habló sobre las amenazas de muerte en su contra, y aseguró que pese a las advertencias de seguridad recibidas en los últimos días no canceló su gira por el departamento santandereano.

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Durante el evento político, realizado en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga, el aspirante mencionó los llamados a la comunidad internacional y los mensajes de respaldo en el departamento de Santander.

Ante cientos de seguidores que asistieron al cierre de campaña regional, De la Espriella afirmó que optó por continuar con el recorrido político como una muestra de compromiso con los habitantes del departamento y con quienes respaldan su candidatura.

“Me dijeron que tenía que suspender la gira por amenazas. Y yo dije voy a Bucaramanga así sea metido en esta pecera porque al pueblo santandereano no lo dejo esperando”, expresó el candidato presidencial durante su intervención pública en la plaza.

El candidato de Defensores de la Patria también aprovechó el encuentro para referirse al asesinato de su jefe de campaña en el Meta, Rogers Mauricio Devia, y de Fabián Cardona, hechos que, según indicó, enlutan a su movimiento político y generan preocupación por el ambiente electoral que vive el país.

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De La Espriella pidió a los asistentes guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas.

“Su único pecado era apoyar al tigre, por eso hacemos este minuto de silencio para brindar acompañamiento a las familias”, manifestó sobre el crimen de sus compañeros de campaña.