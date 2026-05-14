En medio del debate realizado en Mañanas Blu y Meridiano Blu, los aspirantes vicepresidenciales Juan Daniel Oviedo, Edna Bonilla y Leonardo Huerta coincidieron en rechazar la continuidad de los diálogos políticos con grupos armados ilegales, marcando distancia frente a las estrategias impulsadas por gobiernos anteriores.

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Los candidatos aseguraron que el aumento de la extorsión y los resultados limitados de los actuales procesos de paz obligan a replantear la política de seguridad del país. En ese sentido, señalaron que, si llegan al Gobierno, no promoverán nuevas negociaciones políticas con estructuras criminales.

Leonardo Huerta, fórmula vicepresidencial de Claudia López, defendió una estrategia enfocada en fortalecer la institucionalidad y trasladar el desmantelamiento de organizaciones armadas al ámbito judicial, dejando de lado decisiones discrecionales del Ejecutivo. Entre sus propuestas planteó la creación de una ‘Fiscalía antimafia’, respaldada por una ley estatutaria que establezca reglas claras para enfrentar estos grupos.

“Hay que quitarles la discrecionalidad a los gobiernos para definir quién es gestor de paz, en qué término se negocia, qué territorio se le desocupa a determinado actor armado”, expresó.

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El candidato sostuvo además que la prioridad es recuperar el control estatal en zonas dominadas por “gobernanzas armadas”, bajo parámetros ajustados al Derecho Internacional Humanitario.

“Nosotros no vamos a hacer negociaciones políticas con ningún grupo armado, someteremos a los actores armados y volverá la gobernabilidad”, manifestó.

Por su parte, Edna Bonilla, compañera de fórmula de Sergio Fajardo, afirmó que la política de ‘Paz Total’ no ha dado los resultados esperados. Como argumento mencionó los 50 homicidios colectivos registradas este año y la expansión del Clan del Golfo en distintas regiones del país.

Bonilla presentó el llamado ‘Plan Guardián’, iniciativa que contempla el fortalecimiento de la fuerza pública con 40.000 nuevos policías y mayores inversiones en territorios golpeados por la violencia, entre ellos Catatumbo, Chocó, Cauca y Guaviare.

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La aspirante reiteró que no impulsarán nuevas mesas de negociación política. “La evidencia no lo ha mostrado, claramente la política de paz total no ha funcionado”.

En reemplazo de esa estrategia, propuso combatir las finanzas criminales y ampliar las oportunidades educativas para jóvenes en regiones vulnerables. También aseguró que se mantendrán los compromisos derivados del acuerdo de paz de 2016, aunque descartó abrir nuevos diálogos políticos. “Va a haber una persona del gobierno nacional de presidencia en esos territorios” para garantizar presencia institucional.

Por otro lado, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, cuestionó que los grupos armados actuales tengan motivaciones políticas y afirmó que sus acciones están enfocadas únicamente en actividades ilícitas como el narcotráfico y la extorsión.

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Oviedo explicó que su propuesta de ‘Seguridad Total’ combina operativos de fuerza con estrategias de inteligencia financiera para debilitar las economías ilegales.

“¿Ustedes han escuchado alguna declaración política de los grupos criminales que nos tienen azotados en términos de extorsión, secuestro extorsivo, homicidios, hurtos? Ninguna”, dijo.

Finalmente, dentro de sus planteamientos mencionó la militarización de corredores estratégicos como la vía Panamericana y la promoción de una ley de sometimiento ante el Congreso.

“Colombia tiene que entender que ya no podemos seguir encerrados en el cómo de la seguridad, hoy está claro el para qué de la seguridad y es que la gente se sienta tranquila para salir a trabajar”.

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