Con 95 votos a favor la plenaria de la Cámara aprobó la ponencia positiva del proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que “determina las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia”.

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En el Salón Elíptico se aprobó una proposición para conformar una mesa técnica sobre los artículos que siguen en discusión dentro del proyecto de ley.

Y también se aprobó una proposición para escuchar este miércoles a magistrados de las altas cortes sobre el proyecto.

El acuerdo entre los representantes establece además que este miércoles también se votarán los artículos sin proposiciones.

“El Congreso tiene la obligación constitucional de legislar en esta materia. El país necesita una justicia agraria y rural que responda a la vida campesina y a las regiones”, indicó el senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico.

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Entre tanto, en el Senado apenas avanzaba el pasado martes la votación de impedimentos, mientras que algunos congresistas se retiraron de la plenaria y el debate tuvo que aplazarse para este miércoles por falta de ‘quorum’.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, saludó “este paso fundamental para avanzar en la discusión de la ley ordinaria, una deuda histórica con el campesinado que ha luchado durante años por este momento. Tenemos la esperanza de que el proyecto avance tanto en Cámara como en Senado y que, antes de que termine esta legislatura, podamos darle al país una gran noticia”.

Y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, destacó que “hoy hubo avances importantes en la Cámara en el proyecto de Jurisdicción Agraria. Veo buena disposición en todas las bancadas para llegar a un acuerdo”.

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